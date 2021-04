Savez-vous reconnaître les chants des oiseaux de votre jardin ? - Hainaut matin - 12/04/2021 Le CRIE de Mouscron a créé un parcours de formation pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux, tout en restant chez vous ! « C’est cui cui chante ? » Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Nicolas Dachy, animateur et ornithologue au CRIE de Mouscron et lui a demandé une explication : « Avec ce printemps, on s’est dit que c’était l’occasion de proposer aux personnes qui le souhaitent un petit apprentissage des chants d’oiseau de manière ludique, simple et amusante. Avec le CRIE de Mouscron, on a mis en place une mini formation qui permet aux personnes de recevoir une fois par semaine dans leur boîte mail un nouvel oiseau avec toutes ses caractéristiques pour les aider à identifier le chant de cet oiseau. C’est la première session cette année, on s’est focalisé sur 10 oiseaux relativement communs du jardin. On va donner la possibilité aux personnes de les identifier à travers un maximum de choses différentes. On va pouvoir entendre le chant de l’oiseau. On va donner plein de trucs et astuces pour permettre de l’identifier. On va pouvoir le visualiser puisqu’il y a également le sonogramme de l’oiseau qui est présent, ça permet de cibler les caractéristiques très particulières du chant des oiseaux. On invite les gens à aller dehors et tenter de l’identifier dans la nature. Chaque semaine, vous allez recevoir dans votre boîte mail un nouvel oiseau. Ce qui est un peu particulier aussi, c’est qu’il y a des fiches que l’on peut télécharger qui vous permettent de noter toutes les informations que vous jugerez utiles pour identifier les oiseaux ou alors vous pouvez commander au CRIE de Mouscron, un petit carnet qui coûte 10 €, on vous l’envoie et c’est un peu votre carnet de suivi qui vous permettra de prendre toutes les notes utiles. » Pour vous inscrire à ce parcours de formation totalement gratuit : criemouscron.be