Savez-vous que le shiatsu peut également être prodigué aux chevaux ? - Hainaut matin - 12/03/2021 A Frasnes-lez-Anvaing, Maruschka Hiroux pratique le shiatsu pour chevaux. La vocation première du shiatsu est de favoriser le bien-être physique et mental en exécutant des pressions avec les mains. Carine Bresse lui a demandé ça sert à quoi exactement le shiatsu pour les chevaux ? « Le shiatsu permet de travailler vraiment sur l’aspect physique de l’animal mais aussi émotionnel. C’est vraiment une technique qui va travailler de manière holistique, c’est à dire qu’elle va prendre vraiment le corps dans sa globalité. Elle va travailler aussi bien sur le mental que sur le physique, sur les troubles du comportement et donc c’est bénéfique à tous les points de vue. Pratiquement on pose nos doigts, parce que shiatsu ça veut dire pression des doigts, sur certains trajets qu’on appelle des méridiens d’acuponcture et ça va stimuler, rééquilibrer la circulation qu’on appelle énergétique du corps dans sa globalité. Ca peut-être des chevaux qui ont des pathologies mais ça peut-être aussi des vieux chevaux, des jeunes chevaux qui n’ont pas forcement de pathologies où les propriétaires veulent accorder tout simplement une séance de bien-être. La séance dure entre 45 minutes et une heure ? Comptez 60 à 70 euros en fonctions de la région, du déplacement. Plus d’infos via la page Facebook : Horse's balance - Shiatsu équin Hiroux Maruschka