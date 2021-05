Savez-vous comment est fait un géant ? - Hainaut matin - 05/05/2021 Ils sont les ambassadeurs d’une ville, de notre région aussi. Les géants pourront-ils à nouveau danser ? On l’espère. Ils n’en sont pas moins oubliés. A la Maison des Géants d’Ath, la nouvelle exposition « Faiseurs de géants » va nous faire découvrir une facette méconnue des rois des festivités. Carine Bresse a demandé à Laurent Dubuisson, directeur du Musée, si il allait nous dévoiler les moindres moments de la naissance d’un géant ? « C’est vraiment ça ! On a l’habitude de voir ces personnages de grande taille étonnants qui défilent dans nos fêtes mais qui se cache derrière ? Qui fait le géant ? On va essayer de répondre à cette question un peu étrange. C’est quelque chose qu’on a voulu montrer c’est qu’en réalité c’est pas un travail solitaire. On a pris l’exemple de Stephane Deleurence qui est très expérimenté, ça fait 40 ans qu’il fait des géants et en réalité derrière il travaille avec toute une équipe. Lui conçoit le géant, il va sculpter la tête, certaines parties notamment les bras ou le torse mais il va travailler avec un vannier qui va faire la structure, avec une costumière qui va faire les vêtements, c’est tout une petite équipe qui se mobilise pour créer ces grands personnages. C’est vrai que si on fait appel à un créateur de géants professionnel qui est presque un artiste, on sait que certains géants peuvent atteindre 15 000 ou 20 000 euros mais d’autres associations se retroussent parfois les manches, profitent des compétences des uns et des autres et donc il y a moyen de créer un géant qui soit aussi dans des gammes de prix plus raisonnables autour de 3 000 à 4 000 euros. Vous savez qu’on fait chaque année le calendrier des géants dans lequel on fait un peu le bilan de tout ce qui se passe dans le petit monde des géants et on avait découvert avec un joyeux étonnement qu’il y a avait des naissances malgré le covid, on voyait des naissances qui s’étaient ralenties parce que bien entendu les fêtes n’ont pas lieux pour l’instant mais les gens étaient mobilisés et se réunir autour de projets comme construire un géant ça les motivaient et donc on sait qu’il y en a d’autres qui sont en prévision. » L’exposition « Faiseurs de géants » est visible jusqu’au au 7 novembre à la Maison des Géants à Ath Plus d’infos et réservations : www.maisondesgeants.be