Rigolo, passionnant, amusant les sciences à la maison avec le Pass, Parc d'Aventures Scientifiques de Frameries !

Rigolo, passionnant, amusant les sciences à la maison avec le Pass, Parc d’Aventures... Qu’est-ce qu’un virus ? Comment se transmet-il ? Pourquoi se propage-t-il ? A quoi sert l’isolement … ? Fidèle à ses objectifs et finalités, depuis le début du confinement, le Pass, Parc d’Aventures Scientifiques de Frameries, une des attractions touristiques majeures de la région de Mons, veille à rester en contact avec le public en lui proposant des activités virtuelles pour découvrir, expérimenter et surtout s’amuser avec les sciences. « On va vers notre public via nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre blog et on essaie d’aider les parents à canaliser l’énergie débordante et la curiosité sans limite des enfants en leur proposant des activités » explique Chris Viceroy, directrice générale du Pass. Naissent alors les « Tuto Kid’s » pour amener les sciences à la maison. « On leur donne des petits challenges, des quiz, des tutoriels pour qu’ils puissent au travers de la science comprendre et développer des supports pédagogiques pour faire des expériences à la maison et s’amuser». Les modules sont destinés à toute la famille. Les tutoriels sont réalisés de manière assez simple et ludique pour pouvoir permettre aux petits et aux grands d’accéder au contenu très facilement. « Nous assurons aussi une sorte de veille sur les réseaux sociaux afin de pouvoir apporter simultanément des explications complémentaires aux contenus qui le demandent. Nous repartageons aussi certains contenus parce que notre rôle est aussi pédagogique ». Comme tout le monde, les responsables du Parc d’Aventures Scientifiques de Frameries espèrent que les prochains conseils nationaux de sécurité dévoileront les premières consignes de déconfinement en vue d’envisager une réouverture de l’attraction touristique, tout en gardant les pieds sur terre, conscients que des gros efforts vont devoir être fournis pour accueillir à nouveau les visiteurs. 2020 restera à jamais une année particulière pour le Pass qui, le 4 mai prochain, fêtera ses 20 ans d’ouverture. 20 ans, l’âge de toutes les folies, de tous les changements … L’été prochain, il faudra dorénavant s’habituer à une autre dénomination puisque le Pass changera de nom, comme l’a aussi fait Pairi Daiza il a quelques années. De quoi sans doute marquer un nouveau chapitre de son histoire et qui sait, peut-être une nouvelle philosophie.