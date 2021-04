Revivez en famille la magie de la fête foraine à Saint-Ghislain

Une foire, des manèges, de la musique …. Une virée en famille … Cela fait des mois qu’on n’a plus fait cela !

Une virée en toute légalité au Musée de la Foire et de la Mémoire à Saint-Ghislain.

Carine Bresse a demandé Patrick Demarbaix, Mr Patoche son nom de scène, animateur comment cela se passe chez vous en ce moment ?

" Et bien un peu comme dans tous les autres musées, c’est-à-dire qu’on travaille sur rendez-vous avec une prise en charge d’une seule bulle sociale de maximum 8 personnes. Pourquoi 8 personnes ? Parce qu’on a des demandes de petites institutions où se sont soit des résidents handicapés adultes, soit des jeunes qui vivent ensemble.

Les gens reviennent chez nous. Nous sommes en pleine modification aussi. Nous avons été fermé 1 an. Donc pendant 1 an, nous avons fait des aménagements, nous avons mis de l’ordre dans nos archives et nous recréons un peu des ambiances liées à la fête foraine du 20è siècle surtout, milieu du 20è S et les gens aiment revenir parce que chez nous au-delà de rester passif devant un tableau, ce qui est le cas aussi parce que nous avons de belles œuvres, mais on a aussi un carrousel suspendu de 1925, on a un champ de foire en miniature et tout cela est interactif, il y a même Guignol qui sort de temps en temps de son castelet pendant 3 minutes, il y a même l’orgue de barbarie qui tourne. "

C’est la fête foraine chez nous.

"Parce que les gens quand ils rentrent chez nous, au-delà du visuel, il y a l’ambiance et on sent la magie qui opère et on sent des sourires même derrière les masques et ils repartent très très contents et on a beaucoup de retours très positifs via les réseaux sociaux. "

Plus d’infos et réservations : foire-memoire.be