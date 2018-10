Réunion très importante au calendrier de l'Hippodrome de Wallonie aujourd'hui !

FINALE DU TOUR EUROPEEN / 5EME QUINTE + INTERNATIONAL PRESENCE D AUBRION DU GERS LE MEILLEUR HONGRE AU MONDE cheval du jour : 603 AUBRION DU GERS outsider du jour : 208 ELECTRA BLEUE

1ère course

La plus jeune : EROLINA (4ans) fait partie des plus riches, la course n'est pas gagnée d'avance mais c'est une Vanberghen associée à Jos. CRISTAL DES HAYES est d'une régularité exemplaire de plus il sera D4. CANADA EXPRESS vaut mieux que ses derniers résultats. APACHE JELOCA ne termine jamais hors des 5 premiers. CELIA ROCQ mérite une belle mention mais partira du 2 ème rang tout comme BOLERO DES HAYES (R. Drepuydt).BINIOU DU BEUVRON reste sur un succès et est le plus riche du lot. BETTY SOMOLLI est capable d'un truc.

pronos : 8-2-5-6-7

2ème course

BROOKLYN MEMORY est bien placée en tête pour se racheter. CITY DU SAPTEL est dans le même cas. ELECTRA BLEUE possède quelques moyens. CALA GRAND LARGE vient de bien courir. CABALLO DU VALBRIO mérite méfiance. APOLLON DU LOISIR est un brave cheval qui devrait encore se placer. DARIUS DE FACQUE vaut mieux que ses dernières sorties. DREAM OF JET n'est peut être pas incapable de mettre tout le monde d'accord. CERTAIN WELL est un bel outsider. DANDY PAN et CADAJO peuvent surprendre.

pronos : 5-6-8-15-11

3ème course

GOSIP SIDNEY évite parfois les combats difficiles et trouve un bel engagement car il fait partie des plus riches et sait tout faire. Le plus riche est le partenaire de Jos : AGHINETTI (D4) mais qui n'a plus terminé sur un podium depuis un long moment. RIVIERA AS vient des'imposer de belle manière. UROY, ALPHA JET JEGO, SUNSHINE KRONOS UNKIR D'OO et EAGLE B BUTCHER ne sont pas loin d'un succès. VIVO PER LEI part devant tout comme ALTIUS FORTIS et VASTERBO ARTHUR sur ce parcours de 2850 mètres donné via l'autostart.

pronos : 3-1-5-6-7

4ème course

ET VOILA DE MUZE découvre un engagement hors du commun et est obligé de se racheter suite à ses deux récentes disqualifications. KARTOON n'est pas toujours des plus réguliers mais possède une chance théorique. KEY MOM est l'un des moins riches mais pas des moins doués. EXPERT D'ERPION avec Jos doit disputer la victoire. KALITA VRIJTHOUT est estimée et D4 mais parfois décevante tout comme KAELA VRIJTHOUT. KINGDOM EV et KIDSPEED VRIJTHOUT sont réguliers. ECHIQUIER et ETOILE DE LAHAYE ne termineront pas loin

pronos : 5-2-6-8-12

5ème course

Beaucoup de chevaux restent sur des résultats probants. LYNX D'ERPION peut encore s'imposer. LUCKY BASE est tout de même un adversaire de taille. LOVE IT EV et LA LUNA VRIJTHOUT sont d'excellents adversaires. LOLYE DE FOSSES, LILOU DU LAUZET et LINCOLN EV ont marchés légèrement au dessus de 1.15. LA BELLE JP n'en est pas loin et l'entraînement 'De Witte' présentera également LETINA SUNSHINE qui est très régulière. LABAMBA EV peut se révéler. LORA MJ est un bon outsider.

pronos: 8-9-2-5-7

6ème course

Le GP de la Toussaint en finale du Tour Européen des TF avec les points qui comptent doublement. Jos est sur ses terres et compte bien remporter le challenge des drivers en compagnie d'AUBRION DU GERS. Derrière ce duo incontournable, VALKO JENILAT et BILLIE DE MONTFORT devraient bien se défendre. ANNA MIX (via un bon départ) devrait également figurer dans la combinaison gagnante. Derrière ces 4 favoris incontournables, citons en priorité : USTINOF DU VIVIER et VOELAND.

pronos : 3-5-7-8-2

7ème course

GUSTAFSON devrait résister au crack belge : JOY RIDER DE YH. Ce seront les deux grands favoris de la course de toute façons. IRON VIVANT est également un très bon cheval et pourrait jouer le rôle d'arbitre. Derrière ces trois incontournables, citons : TOSCANINI FONT devant ELENCIO (4ans) fille de LOVE YOU.

pronos : 2-9-4-8-7

8ème course

1750 mètres. GERRIT SCHERMER n'est pas incapable de créer la décision. JAZZ D'OVER, HECTOR TER BLEKTE, ECLAT DU CALVAIRE et UCALAYI BI cherchent leur course. BANCO DE VER évoluera sur une distance à sa convenance tout en étant D4. ICARE T peut surprendre. FANIDOL DU PRAIRIE et CALVADOS CHESS ne sont pas hors du coup intrinsèquement.

pronos : 1-3-2-4-11

9ème course

MAMAORA VRIJTHOUT fait l'objet de bruits très favorables. C'est sans compter sur Jos et MINNIE DI BIANCA. Cependant c'est MY LOVE ZEN qui a été la plus rapide lors des qualifications. Rappelons que ce sont des 2 ans en piste. MAGIC BASE E a déjà couru une fois et s'est imposée. Le parcours est de 1750 mètres, surveillons : GALINE DES CHASSES, GITANE D'ERPION et MYSTIC MOM et surtout les canters et le betting.

pronos : 10-9-13-4-12

10ème course

Dernière course sur invitation en double sulky's disputée sur la distance de 1750 mètres. DALIOS DE GUEZ possède pas mal d'atouts pour enfin s'imposer. IWAN SIDNEY (régulier) va lui donner la réplique. HUNTER GREEN DH devrait enfin terminer sur le podium. JYBOS D'ERPION et ICARUS trouvent un lot à leur portée. JAG DE MORGANE peut les mettre tous d'accord. DRAKKAR CLEVILLE et CAPRIO GONIVIERE devraient disputer l'arrivée. Personne n'est battu d'avance !

pronos : 4-2-1-5-8

