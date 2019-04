Réunion de trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

Réunion de TROT 8 courses Départ de la 1ère à 17h50 cheval du jour : 206 DIVINE DE JANA outsider du jour : 304 TITANIUM GAR

1ère course

ESPOIR ARCTIC détient le meilleur record de la course et sera D4. DAISYMONEY RINGEAT est très dure à l'effort. BUCELIO VERDERIE peut mieux faire. DUC DE TYROLE devrait se racheter. CONDOR SKY se place régulièrement. DJANGO DUEM peut faire un truc. DUCHESSE termine toujours sur le podium lorsqu'elle évite la faute. BRIO DE JANEIRO devra composer avec son numéro de départ. DECLIC FLIGNY vient de gagner. EGEE FORLIFE peut progresser. EXCALIBUR DE TORCY a laissé énormément de regrets la dernière fois. CRESUS TURGOT et DINO DU VARLET sont de bons outsiders.

pronos : 4-2-5-7-6

2ème course

COMME IL FAUT reste sur deux bonnes places. DURE LIMITE est associé à K. Depuydt. EASY DESTIN trouve un bel engagement. ENZO MERITE fait quasiment toutes ses courses. DIVINE DE JANA devrait faire partie des favorites. CRACK DES PRES est meilleur que l'on peut le penser. ETNA WILD sera D4. EFFEUILLE MOI PAN reste délicate mais en retard de gains. EUREKA HERBLINAIE commence à trouver la bonne cadence.

pronos : 6-2-4-5-14

3ème course

2850 mètres, rendement de 25 mètres pour ULTIMATE DU RIB et TRUMAN DAIRPET (deux chevaux de classe). Devant, HIGHNESS WORTHY et GOSIP SIDNEY seront dans le coup. URBANIO est drivé par R. Ebbinge. TITANIUM GAR est capable de tous les battre. VASTERBO ARTHUR reste un outsider. VIVO PER LEI est hyper régulier.

pronos : 4-6-5-1-7

4ème course

JR DIESSCHOOT va tenter de contrer ZULEIKA FONT. JAMBORA est D4 et revenu en forme. HIGHTLIGHT (lorsqu'il reste au trot) a sa chance. KEELY QUEEN ER est drivée par Jos. DRINGEAT MAURITIUS vient de bien gagner. GEORDIE possède une belle pointe de vitesse. KAMUKANA VRIJTHOUT est en forme. JESSY JET EV est régulière.

pronos : 3-1-4-8-7

5ème course

Des chevaux en forme. MAD DIVA vient d'être battue dans un bon lot. IRON VIVANT revient au top. FORLAN retrouve la forme. CASANOVA DE RICO sera peut-être mieux sur cette distance de 2850 mètres. JACK LJ n'est pas n'importe qui. GIOVANNI BIANCO devrait être le favori de cette 5ème course.

pronos : 6-2-1-4-3

6ème course

HAVANA PALACE est sur sa distance. UCALAYI BI n'a absolument rien à se reprocher. HEDY BEUCKENSWIJK ne se déplace pas pour rien. FLORETTE MERITE devra trotter, dans ce cas une bonne place sur le podium est possible. JANA TRAFO peut se réveiller.

pronos : 5-3-1-6-7

7ème course

KELSEY EV fait parfois un podium. JADA D'ESCAUT a gagné sa course mais n'a pas confirmé ensuite. KIRA BUTCHER peut surprendre. LOBORGA DC devra améliorer son record mais reste sur deux bons résultats. KISJRONEL POPPE a 'marché' 1.16.4. KOLDSTAR DIESCHOOT fera l'arrivée avec un bon parcours.

pronos : 6-3-7-8-1

8ème course

Apprentis et lads jockeys. IKE SCHERMER semble au-dessus. FORBAN DES RACQUES va améliorer son record. DJINN CEHERE, HAPPY END et IMAGINE VAN HEREND respirent la grande forme. EXPLORER QUEEN et FRIENDLY LANE sont de bons outsiders. ECU DE JANEIRO n'a pas eu de chance dernièrement.

pronos : 9-6-5-4-8

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be