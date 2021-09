Réunion de ce midi à l'Hippodrome de Wallonie avec 7 courses réservées aux galopeurs

Réunion ce midi à l'Hippodrome de Wallonie avec 7 courses réservées aux galopeurs - Hainaut... Départ de la 1ère à 11H30 Les 4 premières courses seront des Premium 1ère course Un conditionnel pour débuter la réunion. FRENCH BÉRÉ est au dessus sur ses meilleurs sorties. Il revient de France avec de réelles ambitions malgré ses 65 kg. INDAR est de loin le plus régulier du lot et il mériterait de s'imposer. HALLE S HARBOUR s'était bien comportée l’hiver dernier à Mons. MISS MILLA B a réalisé ses meilleures performances sur le gazon. 2ème course Le 16 septembre dernier, ROMANTIC ANGEL s'imposait avec efficacité sur ce tracé devant FLAMING HEART (troisième) et BLAZED (quatrième). QUIET WORD avait battu ces deux derniers mais c'était sur les 1000 mètres ligne droite d'Ostende. JONQUILLE sera l'X de la course, elle qui a 3 ans découvre ce tracé. 3ème course Après de nombreuses deuxièmes places, AUTUMN TONIC vient de renouer avec la victoire. Pas ridicule en France, LIE HIGH trouve un lot à sa portée. Le 16 septembre, RIDGY devançait très nettement PROUD REBEL et LOOKSLIKE. DANAROSA vient de s'imposer sur plus court et il faudra tenir cette fois. QUIZ EVOLUTION a gagné à Evreux en début du mois. 4ème course DUTCH DEVIL revient sur une piste qu'il apprécie tout particulièrement. LOG IN s'était imposé sur ce tracé en avril en devançant de peu LADY MAGDA qui vient d'afficher sa forme à Waregem. Après une rentrée tardive, ALL TALK N NO DO progresse à chaque sortie, lui qui a signé de nombreux succès à Mons par le passé. ZARENA a eu de hautes ambitions dans son jeune âge. SPANISH TIME vaut mieux que sa dernière épreuve. CORVUS GLAIVE peut surprendre dans cette dernière Premium.