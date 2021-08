Réunion au trot à l'hippodrome de Wallonie

Dernière course à 16h30

1ère course

NICE PRESENT semble le mieux armé pour s'imposer s'il ne fait pas la faute. Les hollandais NIBALI VIVANTIS et NELIO VRIJTHOUT seront redoutables et joueront aussi la gagne. NOBLE DE LA VALLEE, NIO DU LAUZET et NEWT VRIJTHOUT viendront ensuite.

2ème course

L'heure de la rentrée a sonné pour le très bon NEO TURBO qui doit se qualifier pour la finale du Darby. Face à lui NEW EXPRESS qui aura l'avantage de la forme récente et qui est le seul à avoir battu NEO TURBO lors de l'unique défaite (deuxième) du champion de l'écurie Eng werda. Déferré, NEYMAR visera une place. NYMPHE DU CHÊNE et NEMO D'OR ST devront compter sur le bon parcours.

3ème course

FEO TRAFO nous doit une revanche après sa disqualification en fin de course la dernière fois. GOLENCIA DE WARNOC revient à Mons où elle a brillé. FORTUNA JIJO vient de devancer FOUGUEUX DES ILES, FAIR PLAY DES ILES et FISTON VÉLOCE à Waregem. FAKIR DU ROCHER va tenter de bien finir tout comme EFFEUILLE MOI PAN.

4ème course

EDEN DE CHIRCAS n'a cessé de briller à Mons depuis son arrivée en Belgique. DÉFI DU THEYS a retrouvé le chemin du succès la dernière fois. FLEVO RENKA vient de Hollande avec des ambitions. FEU DES PRÉS reste sur une très bonne course. ETERNEL DES HAYES et FORBAN DES RACQUES peuvent se placer.