Retour des trotteurs sur l’ovale de l'Hippodrome de Wallonie ce mardi

9 COURSES AU TROT, départ de la 1ère à 16H15 Cheval du jour : 108 DANDY FELLOW Outsider du jour : 404 FANIDOL DU PRAIRIE

1ère course

DANDY FELLOW reste sur deux victoires sur le parcours, il semble le cheval à battre. DICKSON JASMA ne cesse de s'améliorer et possède de la tenue. CECILE TER BLEKTE vient de terminer 3è derrière notre favorite. IRIS DES D sera déferrée des antérieurs ce soir, si elle reste sage, sa place est sur le podium. DREAM MADRIK sera D4 pour cette rentrée. CHAKIRA DU BESSON vient de dominer UVETTA LASER sur 1750 mètres. CHAMPION LACTE rentre mais possède une première chance théorique. IL DIABLO REYSHOF vient d'être non-partant à deux reprises. KYLOU DE FOSSES tentera une place comme EDE TOSCANA qui doit faire ses preuve à Mons.

pronos : 8-7-6-15-3

2ème course

CALA GRAND LARGE vient de battre DUCHESSE MERITE, BELLE ALLURE (numéro 1), DAENERIS JIEL (6è) et DANIKA DES FORETS (8è) à l'issue d'une excellente fin de course. BRUNE KERDREUX vient de terminer 3è d'un lot nettement supérieur. BELLE ALLURE a ensuite encore très bien couru tout en devançant CITY DU SAPTEL, CLIO DE BASSIERE, CLIO DU GEER et CHERIE D'AMAY. BELLE MAGNIFIQUE peut bien faire en rasant les murs.

pronos : 7-6-1-5-4

3ème course

ET VOILA DE MUZE n'était pas à 100 % lors de sa récente victoire, il reste à suivre. Il battait EXCALIBUR DE TORCY (3è) et ERMITAGE (bon finisseur : 4è) tandis que ECLAT DES ILES terminait en retrait. ELEGRO TER BLEKTE vient de battre son record sur le parcours derrière EXPRESS DREAM. ENTERTAIN YOU s'annonce très bon. ESTEBAN DE FACQUE reste imprévisible. EPINARD peut se placer.

pronos : 3-6-8-1-5

4ème course

UCALAYI BI vient de gagner sur plus long. HECTOR DU LOGIS vient de devancer GAROU D'OLNE, SCISSORS et ANDGEL à Kuurne. FANIDOL DU PRAIRIE devrait se racheter. INCREDIBLE D'HOEVE, ANDROMEDO et KRACK DU CLOCHER seront à l'abris d'une moindre défaillance.

pronos : 10-4-1-5-6

5ème course

ELITE DE DUFFEL peut prendre sa revanche sur EGEE FOR LIFE. EBBA LOTTA terminait 4è ce jour-là mais a progressé depuis (terminant 2è la dernière fois) tandis que EXTASE DARBY avait donné l' impression de pouvoir terminer plus près du vainqueur lors de sa dernière course. ELODIE DES PRES, ELISA D'AMOUR et ELECTRA BLUE (rentrée) sans oublier ELENA DU MOULIN devraient lutter pour les places d'honneur.

pronos : 13-2-8-1-4

6ème course

Retenons la 2è place à Mons de FINE BOKO. Pour JUST IN TIME E c'est plus long ce soir. ICAR DE LOOK (8è pour sa rentrée) et MAKALO qui rentre et dont c'est une première à Mons sont assez réguliers. BACCHUS D'ARTHIRO ne gagne pas souvent. JANA DE BRUCOM n'a pas le meilleur numéro de départ. DREAM VACATION rentre face à moins fort. IXELLE BOLETS n'a jamais vraiment réussit à Mons. DIAMANT DE MIRANDA s'améliore.

pronos: 9-3-4-6-2

7ème course

GRAND RIVER et MISS MARA peuvent dominer la situation. JAZZ D'OVER est irréprochable. FRIENDLY MOOD et BROADWAY CAST peuvent finir ensuite au vu de leur vitesse de base. GOLDY VIVANT, ADIGO (plus court) et DROOPY se tiendront à l'affût sans oublier EARLY BOSHOEVE et INES VAN TROJE qui ne sont pas hors course.

pronos : 8-9-2-3-5

8ème course

TROMBONE est intenable pour l'instant et peut poursuivre sa série victorieuse. HUNNYBUNNY a montré le bout de son nez la dernière fois. GYWIN D'ERPION et GOODBYE DU MOT vont s'améliorer. ARNO MONDO SY est revenu en forme.

pronos : 1-5-7-3-4

9ème course

BULLSEYE est capable de devancer CJ'S PHOTO et VELIN DU ROC. Danger avec VASTERBO ARTHUR : record, chronos et gains parlent en sa faveur. ENZO TRAFO, UNOGAREN et UT MAJEUR profiteront de la moindre défaillance.

pronos : 4-1-6-5

