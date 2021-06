Retour de la fête de la récup ce samedi à Comines

Ne jetez pas recyclez, customisez, créez de nouveau objets, soyez fous … Surtout trouvez de bonnes idées à la Fête de la récup ce week-end à Comines-Warneton.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Marie-Aude Breyne, éducation permanente au Centre Culturel de Comines-Warneton et lui a demandé si c’ était comme une brocante ?

" Alors non. Il y aura des associations qui vont tenir des stands. Dix associations qui proposent des ateliers récup en famille gratuits. On retrouve également des artistes, artisans qui viennent présenter leurs œuvres qui combinent créativité et upcycling et puis on a aussi la traditionnelle bourse aux livres de la BiblioLys et puis un Repair Café ainsi que des balades et puis du cirque également. C’est un couple d’écolo-givrés qui tente de créer leur propre énergie à partir de leurs efforts physiques. C’est un cirque de théâtre de rue écolo-burlesque. "

Qu’est-ce que vous entendez par upcycling ?

"On récupère des matières et on les transforme pour leurs donner une nouvelle vie avec un côté artistique."

La fête de la récup, c’est ce samedi 5 juin de 10 à 17h sous le marché couvert à Comines.

Si vous souhaitez participer aux balades ou au cirque, vous devez vous inscrire préalablement sur le site www.cccw.be et tout est gratuit !