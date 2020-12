Retour de l'opération " Boîtes à chaussures " ce samedi 12 décembre à Cuesmes

La métamorphose d'une boîte à chaussures… elle peut devenir un cadeau grâce à vous !

Une belle initiative du service club Soroptimiste International de Mons-Borinage. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Michelle Scutnaire, PR Externe, cette boîte cadeau va arriver chez les plus démunis mais que va-t-on y mettre et est-ce que tout le monde peut y participer ?

"Mais bien sur tout le monde peut y participer. Il s'agit tout simplement d'une boîte a chaussures, ça peut être une boîte du même format. On y place des aliments non périssables, ça c'est très important, non périssables, faciles à ouvrir si c'est une boîte, prêt a consommer. On peut y mettre des boissons non alcoolisées et on peut même y mettre des produits d'hygiène."

Vous emballez cette boîte comme si vous vouliez la mettre sous le sapin. Vous faites donc un bel emballage avec un nœud ou des étoiles, vous pouvez aussi mettre un message.

Vous apportez votre boîte au Salon Cardi sur la Grand-place de Cuesmes, N°10, le samedi 12 décembre entre 10h et 16h. Les cadeaux seront repris par l'épicerie du cœur de Mons.

L'année dernière l'opération boîte à chaussures a permis de recueillir des dizaines et des dizaines de boîtes et fait le bonheur de beaucoup de personnes.