Resto, balade, farniente, Micheline ne se refuse rien ! - Hainaut matin - 25/03/2020 A l’heure où tout le monde se confine, Micheline sort sans contrainte et sans limite. Ses copines Caroline, Jacqueline, Sophie, Mimy, Greg, Jo, Fangio et les autres font sans doute de même. Micheline est une petite tortue d’Hermann ou des Maures âgée de deux ans. Depuis quelques jours, elle sort de son hibernation pour le plus bonheur de Virginie et de sa famille. Pour repérer le réveil du petit reptile à carapace, Virginie a désormais un truc : la floraison du magnolia de son jardin ! « La première année, on ne savait pas elle allait se réveille. On se doutait que c’était au printemps. Cette année, on a surveillé la floraison de l’arbre du jardin. Un enclos pour la protéger Comme elle n’a que deux ans, Micheline est très petite. Pour la protéger des chats du quartier, des oiseaux et autres prédateurs, Virginie et sa famille lui ont construit un enclos dans lequel elle grandit en toute sécurité et dans lequel elle a aussi hiberné. Gourmande et fan de pissenlit Avec la reprise des activités, les repas vont à nouveau rythmés les journées de la petite tortue. « On lui donne des fruits et des légumes de saison et une petite part du repas familial. Micheline est aussi friande de pissenlit, son aliment préféré. » Rapide comme l’éclair Lorsqu’il fait beau, la petite famille mouscronnoise sort Micheline de son enclos, en veillant à surveiller de près parce que la tortue n’hésite jamais à profiter de quelques secondes d’inattention pour traverser rapidement le jardin pour offrir quelques frayeurs à sa famille adoptive et jouer à cache-cache avec Vincent, Virginie, Valentin et Juliette. A terme, Micheline pourra mesurer jusqu’à 30 cm et peser 4 kg.