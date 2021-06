Restez à Mons cet été, il y a de quoi s’amuser ! - Hainaut matin - 28/06/2021 Destination Mons, du 1er juillet au 31 août, une foule d’activités prévues en centre-ville et dans les villages du Grand Mons afin de profiter pleinement de l’été, à deux pas de chez vous. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Pierre Urbain, responsable des événements pour la ville de Mons et lui a demandé qu’est-ce qu’on va faire par exemple ? « Il y a énormément de choses à faire dans le centre-ville mais aussi dans les villages, parce que cette année-ci on a voulu vraiment faire un petit focus sur les villages. Il y aura des courses de cuistax. Tout est parti d’une idée de faire des joutes intervillages, des Intervilles avec des vachettes c’était un petit peu compliqué et donc on s’est rabattu sur des courses de cuistax. Dans 4 villages, il y aura des courses par équipe avec une grande finale fin août sur la Place du Parc. Les meilleurs d’entre eux vont courir dans le centre-ville. » Le planning va s’étaler sur les 2 mois de vacances ? « J’ai fait le calcul, on est à plus de 140 activités sans compter les expositions les décorations en ville, les jardins, … il y aura vraiment de quoi faire à Mons. Pour tous les âges, pour toutes les familles. La programmation est très large, très familiale. Il y aura des caravanes concerts, une petite caravane bariolée qui va venir s’installer dans des lieux un petit peu insolites et donc à chaque fois, une programmation et un style différents. On va commencer au parc communal de Jemappes puis on va aller au ballodrome de Villers, puis après on va aller au château d’Havré,… Presque tout est gratuit. Retrouvez le programme complet ainsi que toutes informations sur www.mons.be