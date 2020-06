Reprise du marché fermier Croque & Troque à Ellezelles ce vendredi 5 juin

Les producteurs présents à ce marché presque estival seront :

La Ferme de Foucaumont avec ses spécialités de produits laitiers et les pigeonneaux des Collines; les maraîchers bios Vincent Stiévenart de la Cense du Moulin à Houtaing et Laurent Voortman de Mangetoutbio à Ellezelles. Mais aussi la Petite Gantoise avec ses spécialités de traiteur végétarien durable et de micro-boulangerie; la Ferme des Trente Bouleaux avec sa variété à base de fromage de chèvre et de brebis; le viticulteur Jean-Philippe Vanstals du Clos LoJerAu; les gourmandises sucrées de Kathy Mini’z; le Paysan des Collines et ses canards. N’hésitez pas non plus à venir chercher les préparations excellentes d’une nouvelle traiteure asiatique à base de produits locaux Happy Curry ainsi que des croquettes tout aussi " magiques " de Magic K. Le producteur ellezellois Berthramm Artisanat sera présent avec ses pâtes à tartiner, Les Jardins de la Grange avec ses plantes condimentaires et médicinales; Kaly & Roméo proposent quant à eux des produits de couture Zéro Déchet; et bien sûr les glaces d’Elodie, de nouvelles surprises estivales et les producteurs dont les produits sont vendus à la Maison du Pays des Collines 1, ruelle des Ecoles (place) à Ellezelles.