Réouverture de l'hippodrome de Wallonie avec les normes de sécurité demandées, c'est une bonne nouvelle !

8 COURSES AU TROT Ouverture de la réunion à 11H30 Cheval du jour : 208 ENIGME Outsider du jour : 503 NYMKE BRIGADOON

1ère course

DARIUS DU LOIR est capable de s’imposer mais a hérité d’un numéro de départ pas si facile à négocier. CHARMEUR DES HAYES trouve un engagement sur mesure. FLASH SPECIAL reste délicat. EPONA DE NAY a déjà surpris et reste sur une 3ème place. EDENE D’IS revient en condition et semble en retard de gains. DIEGO D’HERMES va disputer au moins les places. FUTAIE D’ERPION est un rapide et pourrait surprendre.

Pronos : 1-5-4-11-6

2ème course

CRACK DE NEUVILLE n’est peut-être pas encore au top. EBLACK BERRY vient enfin de terminer sur le podium. EPINARD se place souvent. ESTANCIA est une candidate à prendre en considération. ENIGME vole de progrès en progrès. Citons encore en priorité (course ouverte) : EXTRA DE CRENNES, FELICIA DE MERCH, DREAM MADRIK, EMPIRE DU PRIEURE et ECLAT DES ILES.

Pronos : 8-6-2-1-4

3ème course

Un lot de grande qualité pour cette 3ème épreuve. IMMER BUTTERFLY possède un joli palmarès. CEZAR H ne fait pas toujours sa course. COPAIN D’ HASARD sera l’un des favoris. SKYFALL est D4 pour ce bel engagement. JOY RIDER DE YH est capable de l’emporter. JULIETTE D’ERPION ne déçoit jamais. KARTOON est confié à Luc Roelens.

Pronos : 5-8-6-11-4

4ème course

La plus belle course du jour. 2850 mètres à couvrir. VISAGE PALE possède beaucoup de tenue. HUDSON RIVER dépend d’un tandem redoutable. CŒUR BAROQUE va finir par terminer sur le podium. CYRIEL D’ATOM mérite une victoire. USTANG LUDOIS et VIKING D’HERMES complèteront l’écurie ‘De Groote’. UNERO MONTAVAL reste sur une victoire. USTINO DU VIVIER revient sur son meilleur parcours. VALENTINO STRIX par en tête et pourrait aller loin.

Pronos : 12-8-11-10-9

5ème course

De très bons 3 ans au départ. NYMKE BRIGADOON n’est pas n’importe qui. NEW EXPRESS est invaincu en deux sortie. NELIO VRIJTHOUT est considéré comme un très bon cheval. NOUBA MOM n’a rien à se reprocher. NEW LIGHT LIGNERY et NIFORD DES BAUX ont fait impression lors de leur début. NEWT VRIJTHOUT vient de finir deux fois sur le podium.

Pronos : 6-10-7-5-3

6ème course

1750 mètres cette fois. KAMUKANA VRIJTHOUT ne manque pas de vitesse. KALI MAGNUS est la métronome du lot. JAECON VRIJTHOUT vient de créer une petite surprise en s’imposant. KIRR ROYAL LJ possède pas mal d’atouts dans son jeu. JYNA D’ERPION peut se retrouver. Rien n’est impossible dans cette course très ouverte.

Pronos : 2-4-6-5-1

7ème course

KYTRA DE YH est estimée. KONWAY LIMBURGIA ne manque jamais ses rendez-vous. EVEIL DES SENS ne se déplace pas pour rien. MAGIC VIVANT, JADA VRITHOUT et DJINN CEHERE vont tenter de profiter de leur bon engagement aux gains. CHAMPION LACTE peut se racheter. FLINSTONE BOKO et KATINKA JET (gros moyens) ne sont pas des mieux placés derrière l’autostart.

Pronos : 1-2-4-7-3

Huitième et dernière course. 2850 mètres à couvrir. KANTUCKY T reste imprévisible. KELLY ZWARLAND est courageux. LET S GO LOCO va imprimer un rythme sévère et peut aller au bout. FRANC JEU reste en retard de gains. IVANA EUROPOORT reste sur une bonne 2ème place. Avec un bon dos en début de parcours, KELSEY EV peut l’emporter. Les autres ne sont pas hors course pour une place.

Pronos : 3-11-2-4-5

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be