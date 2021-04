Renouvellement de l’opération "Faire de la place à l’Horeca local" à Leuze-en-Hainaut -... Les terrasses rouvrent bientôt. Une aubaine pour nous mais un casse-tête pour beaucoup de cafetiers et restaurateurs. Cela ne s’improvise pas comme cela une terrasse. A Leuze, on va aider les commerçants. On va leur faire de la place. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès d’Elisabeth Jamart, conseillère en mobilité et lui a demandé si elle allait offrir aux commerçants qui le souhaitent de l’espace pour les terrasses ? « Oui, tout à fait. Donc la proposition du collège de la ville de Leuze-en-Hainaut est bien celle-là. L’idée c’est vraiment faire de l’espace dans l’espace public et ce de manière gratuite pour tout le secteur Horeca qui le souhaite en ce compris les cafetiers, les restaurants qui habituellement n’ont pas du tout d’espace devant leur commerce pour faire une terrasse, là on leurs fait de la place. C’est-à-dire qu’on supprime des places de stationnement, on met des barrières Nadar si nécessaire. Evidemment quand il y a la place actuellement pour mettre une terrasse ça ne pose pas de problème. Donc on met ça en place évidemment en veillant au respect de la sécurité et en veillant bien entendu à la mobilité et à ce que les piétons puissent passer. » Pour faire votre demande, envoyer un mail à e.jamart@leuze-en-hainaut.be . Ils examineront la faisabilité concrètement sur le terrain. Comme l’année dernière ils essaieront de satisfaire tout le monde.