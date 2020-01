Rendez-vous avec les trotteurs ce soir à 17h20 à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 17H20 Cheval du jour : 203 EPEE D’HAUFOR Outsider du jour : 301 KELSEY EV 1ère course DARIUS DU LOIR est un métronome. DIAMANT D’HERMES tentera de se racheter. DIEGO D’HERMES reste capable d’un truc. FLASH SPECIAL est bien engagé. DISCO JET et EKKO DE TILOU sont D4. DRUGSTORE BONBON a gagné 3 de ses 10 dernières courses. DREAM MADRICK vient enfin de renouer avec la forme en terminant troisième. FOSTER D’ERONVILLE et ELIXIR NORMAND dépendent de l’entraînement ‘V.D.Hende’. DELICIO devra faire le tour de ses adversaires. Pronos : 1-7-6-4-5- 2ème course Course réservée aux juments. EBBA LOTTA est courageuse. DAISYMONEY RINGEAT est en forme. EPEE D’HAUFOR va cette fois prétendre au podium. ENIGME DES ILES et ELVERA ne sont pas toujours régulières. ERBA D’AUNOU a sa chance sur une valeur ancienne. DIANE D’IDEF mérite un podium. DIVINE DE JANA vient de montrer toute sa qualité. ESTANCIA sera redoutable. DECISION devra assurer son départ. EXPLORER QUEEN aurait pu terminer au moins deuxième la dernière fois. Pronos : 3-5-8-9-11 3ème course Le prix Pole Sud. 2850 mètres. KELSEY EV a déjà gagné quelques courses. KENTUCKY SA se place souvent. FEO TRAFO peut gagner s’il trotte. KELLY ZWARTLAND est régulière. LOUIS a retrouvé tous ses moyens. LORD OF LOVE est en forme. KEDIRE ANDRESS peut surprendre malgré deux disqualifications récentes. HECTOR DU MOREL est D4. Les autres peuvent surprendre à belle côte. Pronos : 7-8-4-1-3 4ème course Des chevaux réguliers dans cette 4ème course. HYSTOIRE D’ERPION se placera encore. JOEPIE SLIPPER reste sur 3 deuxièmes places. ALEANDRO ZS n’a que 4 ans et déjà un joli palmarès. KISS ME BO cherche sa course. SESAMO OM a déjà 9 ans mais conserve des moyens certains. HECTOR TER BLEKTE est au top. SAMSOS RIS reste sur 3 victoires de rang. Pronos : 7-4-3-2-1 5ème course On passe aux courses ‘on line’. MAD DIVA se place souvent. BACAN DEGATO cherche un podium. EDGAR FLEVO est D4. JACK LJ poursuit ses petites places. FORLAN fera son possible comme d’habitude. JACKPOT VRIJTHOUT est irréprochable. BAS NORMAND peut nous surprendre. DON QUICHOTE : on l’aime bien. Pronos : 6-3-2-8-7 6ème course Course réservée aux entiers et hongres. GRENADIER mériterait d’en gagner une. GOLOVKIN NATHAMPI est le plus riche de la course avec GOLDEN SLIPPER. GOLDEN BOY DESBOIS en fait partie tout en ayant jamais gagné. GIANNNI DUBELAIR est bien disposé. GASTRONOBLE est à créditer d’un chrono valable. GORLANDO SPEED reste sur deux victoires Pronos : 8-1-2-5-4 7ème course 2300 mètres à couvrir pour cette 7ème épreuve. DANDY FELLOW peut se racheter en partant du premier rang derrière l’autostart. ISSOS SOFIA alterne le bon et le moins bon. GOBORG DC va bientôt renouer avec un podium. KLASSIC MC QUEEN est confié à H. Huygens. BELIEVE ME CG est régulière. JR WALKER E est en grande forme. KATINKA JET partira du troisième rang et aura malgré tout de grosses ambitions. Pronos : 8-2-6-7-5 8ème course On termine au trot monté. Rendement de distante à partir du 3 (FLICKWOOD) qui a besoin de nous rassurer. KALITA D’EREBUS et ECHO D’OCQUE peuvent résister à leurs adversaires via un départ rapide. ELDONZO GREY gagne de temps de temps. EXACT D’ECCOGNES sait courir. ELITE LOVE BLUE se place régulière. ICARIA CLASSIC luttera encore pour les places. FLYING JET peut mieux faire. DELSON DU MOULIN n’est pas toujours des plus simples à monter. FELICIA DE MERCH est le bel outsider de la course. KIRR ROYAL LJ restera à l’affût. EXTREME GRAUX vient de terminer deuxième et est le plus argenté de l’épreuve. Pronos : 2-6-9-10-1