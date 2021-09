Rendez-vous avec les trotteurs ce dimanche après-midi à l'Hippodrome de Wallonie

Départ de la 1ère à 14h30

FINALES DES DARBY LES MEILLEURS 3 ANS ET 4 ANS BELGES EN PISTE

Spectacle et émotions garanties

1ère course

Ouverte avec la consolation des 3 ans. INTACT PONT ROYAL est de loin le plus riche. OYESS LJ sera son principal adversaire.

2ème course

La consolation des 4 ans pourrait revenir à NORDIC SB VRIJTHOUT qui vient de renouer avec la victoire.

3ème course

Première finale avec les 3 ans. Seulement 7 au départ mais la pouliche ORGIE VRIJTHOUT semble au dessus du lot. Ayant remporté 4 de ses 6 courses en Belgique et en Hollande, on lui opposera les autres "Vrijthout" ODANE et OKUMARA

4ème course

La finale des 4 ans devrait se jouer entre quatre chevaux. NEO TURBO le gagnant du Darby des 3 ans l'année dernière qui n'a couru qu'à deux reprises ensuite (deux deuxièmes places), NICE PRESENT un cheval qui va faire un excellent dernier kilomètre, NEW EXPRESS qui reste sur 4 victoires et une deuxième place et NEVELLE HALL GRAUX qui a fait forte impression dans une épreuve qualificative avant de décevoir.

5ème course

Réservée à des trotteurs de 2 ans. Sur base de leurs performances de gains, avançons PRODUCER BOLETS et PURE CLASS. Mais méfiance car JADORE ICE pourrait venir jouer le trouble-fête de cette théorie.

6ème course

Dans la sixième CORLEONE tentera de remporter sa neuvième victoire de suite mais il devra se défaire de HURRICANE qui a ses chances sur le papier et de JOEPIE SLIPPER deuxième récemment.

7ème course

D'ancien très bons chevaux au départ de la suivante avec une nouvelle confrontation entre BEAU GAMIN, CYRIEL D'ATOM et VIKING D'HERMES qui comptent tous les 3 plusieurs centaines de milliers d'euros de gains.

8ème course

On termine avec un sprint, duel annoncé entre EACH KING et DODDY DU VIVIER.

A noter également deux courses pour les mini-trotteurs avec des jeunes au sulky