Rendez-vous avec les trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

8 courses de trot 4 premières courses Premium Ensuite 4 courses online Départ de la 1ère à 18h30

1ère course

EL BANDIDO est celui qui a le plus de classe du lot. ELIOT DEELE fait souvent bien à Mons avec Geert Lannoo. ERBY BRUN n'a pas le bon numéro mais avec un bon parcours il peut bien faire. En première ligne, EXTRA DE CRENNES, BEST GAME et ANDROMÈDO semblent les mieux placés pour s'illustrer. FASHION BOURBON vient de courir très correctement à Wolvega.

2ème course

FORTUNA JIJO est régulière. EMMA CROWN est sans doute en retard de gains. FAKIR DU ROCHER trouve un bel engagement. EL JEM HIGHLAND reste sur une bonne course à Kuurne derrière nos deux favoris.Sage, EPRIS DE FOOT peut surprendre. FLAMME ROYALE et EFFEUILLE MOI PAN viendront ensuite.

3ème course

Sur un peu plus long, DANDY FELLOW vient de devancer le régulier BELIEVE ME CG (troisième) KLASSIK MCQUEEN (quatrième) JAECON VRIJTHOUT (cinquième) et KALI MAGNUS (sixième) qui décevait ce jour là. Pour DANDY FELLOW ce sera compliqué de répéter avec le 9 sur plus court. JADA VRIJTHOUT et INGE MATIC peuvent brouiller les cartes.

4ème course

EMIR DES RACQUES est de loin le plus régulier et sera une base solide. Derrière, beaucoup peuvent s'illuster à commencer par FOX RINGEAT très bien qualifié mais dont les débuts ont été un peu décevant. FLEUR CROWN, EARL GREY WAY et FLASH DES PRÈS méritent un large crédit. FASHIONISTA et ESPOIR D'OCCAGNES sont à suivre avec un bon parcours.

5ème course

JANA DE BRUCOM est bonne au monté comme à l'attelé. DALERO DE FACQUE est de loin le plus riche. HONORE D'INVERNE et JANA TRAFO peuvent se placer.

6ème course

C'est très ouvert avec beaucoup de débutants. Tentons NEJLA, HANNIBAL CARNOIS, NALINA et NICO DE LA VALLEE tous bien qualifiés. NIKITA HOLLANDIA est la plus expérimentée.

7ème course

NYMPHE DU CHENE n'a pas été revue après ses très bons débuts en novembre. Si elle court de la même manière elle devrait s'imposer. Derrière MY LOVE HD, FORTUNA DE JANA, FOSTER DOPE, LIMONCELLO JP, MARADONA SLIPPER, MOUNAC LOLAS ont tous montré des moyens.

8ème course

Trois concurrents alignent les victoires. FEO TRAFO, KOMO DU LOGIS et MYRTHE DES BOIS devraient se disputer la gagne. KELSEY EV vaut mieux que ses dernières courses. GRACEFUL BOKO, JYWIN D'ERPION et KALITA D'EREBUS peuvent se placer. Bien qualifié en 1.15, le "Allaire" BLUEBERRY HILL débute et peut mettre tout le monde d'accord.

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be