Rendez-vous aujourd’hui à l'Hippodrome de Wallonie pour 5 courses de galop

1ère à 11h10 cheval du jour : 302 BLACK WOLF RUN outsider du jour : 204 MONTE NAPOLEONE

1ère course

SEAL ROCK devrait renouer avec la victoire sur ce parcours de 950 mètres. ONE TOO MANY (qui court beaucoup en ce moment) et SEVE (atout fraîcheur) ne devraient pas terminer loin. SNOOZY SIOUX a changé de casaque depuis quelques semaines. WERNOTFAMUSANYMORE descend de catégorie et peut enfin s'illustrer. Outsiders : LISSELTON CROSS (rapide), NICE YIELD (rentrée) et T'CHOUPI CHOP (véloce).

pronos: 2-1-6-3-4

2ème course

Course à réclamer. VIRTUAL GAME mériterait de l'emporter (malgré le poids). ELAND ALLY et GENTLE JAIME seront deux adversaires de taille. MONTE NAPOLEONE vient de bien courir malgré deux ans d'absence. DAWN SALUTE a longtemps figuré la dernière fois avant de plafonner. AVE ERIA retrouve la forme. LA MESSALINA déçoit un peu actuellement. COYA devrait encore progresser.

pronos : 1-2-3-4-6

3ème course

BLACK WOLF RUN revient à Mons avec l'ambition de gagner. AHRAAM participe à tous les combats actuellement. REDESERT est tout près de sa course. NILSON est dans la forme de sa vie. GOING VIRAL est au top. OOI LONG reste sur deux 2ème places, cela risque d'être un peu plus difficile aujourd'hui. AKOHOL préfère sans doute l'herbe. VIENNOISE n'est plus montée sur un podium depuis un long moment.

pronos : 2-3-4-1-8

4ème course

WILSONS RUBY descend nettement de catégorie mais MARCASSIN l'a déjà battu sur ce parcours. Ce dernier ayant perdu la course avant même le départ la dernière fois tant il est monté en pression. MATHISON va jouer un premier rôle au vu de sa forme. KAYANA est à voir pour une place sur le podium. PERRECALLA s'est bien défendue récemment. LIMETA peut encore avoir besoin d'une course tout comme DIAMOND JOHNNY G. FORESTER reste capable de surprendre dans un bon jour. BOHEMIAN ORIGIN et STARCK seront des outsiders.

pronos : 4-3-1-8-9

5ème course

Conditionnel. Il faut bien admettre que FULL PELT est nettement moins transcendant que par le passé mais qu'il rencontre un lot à sa portée. CRICKEL WOOD possède un palmarès intéressant mais n'a pas encore couru cette année. Intrinsèquement RISE AND SHINE a sa chance. Excellente course de rentrée récente pour ONE CLEVER KITTY, si elle répète, elle ne devrait pas terminer loin du vainqueur. Vu les performances obtenues sur l'herbe, PATONG a le droit de gagner. LAT HAWILL, PERICLES, FAULKWOOD, AD AUGUSTA et CHARMINE KA resteront à l'affût.

pronos : 3-8-2-4-1

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be