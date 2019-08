Rendez-vous à l'heure de l'apéro à l'Hippodrome de Wallonie ! - hainaut matin - 28/08/2019 1ère course KEEPONTROTTING EV est d’une régularité exemplaire. KATALAYA TRAFO et KAMBORA devraient se racheter. KATINKA JET et JENNIFER GEDE sont les deux ‘Ghekiere’ de la course et possèdent une très bonne chance de terminer à l’arrivée. ZODIACO AS est pétri de qualité mais reste encore un peu vert. EVITA CROWN, FRANC JEU, HADOL BOKO, KITOU DES RABOTS et LOLYE DE FOSSES sont de bons outsiders. Pronos : 9-6-8-2-4 2ème course FARAH D’ATOM est confiée à Jos. EUREKA HERBLINAIE reste susceptible. DIVA DE CABERT reste sur quelques places. FASHION BOURBON sera un bon outsider. BACCHUS D’ARTHIRO est un cheval à surprise. ETOILE D’ALDRICA découvre un meilleur engagement que la dernière fois. ELITE LOVE BLUE reste sur une 4ème place. DEDIER est capable de tout ou rien. DYNAMITE DU CARHOG respire la forme. Pronos : 12-16-9-2-3 3ème course FAITHFUL MAN trouve un bel engagement. DAISYMONEY RINGEAT retrouve la forme. DECLIC DU GADE est le plus argenté de l’épreuve et sera D4. DIVINE DE JANA est irréprochable. DIAMANT D’HERMES et EGO DE LA MORTRIE représentent l’écurie ‘Campus’. DIANE D’IDEF, ALEXIS BLEU et COMME IL FAUT sont d’excellents outsiders. DARIUS DU LOIR et ENOLA PENGUY peuvent prétendre à la victoire. Pronos : 1-15-16-5-9 4ème course ITS EMPIRE sera encore à la lutte pour les places. KOJAK D’HOEVE fait toujours l’arrivée lorsqu’il évite la faute. KADABRA BOLETS et KINGSLAND M sont bien situés derrière l’autostart. KOLDSTAR DIESCHOOT partira parmi les favoris. LINDSY’S ROAD E est une jument de 4 ans très sérieuse. ELODIE D’HUSDINE devra aller un peu plus vite que d’habitude. L’AS DU CALVAIRE est en pleine forme. KELSEY EV va sûrement améliorer son record aujourd’hui. Pronos : 7-5-8-10-11 5ème course LOVERBOY ZEN ne devrait pas terminer loin. KIRA BUTCHER et KUINSY FD trouvent un bel engagement et possèdent de la vitesse. LET’S GO VRIJTHOUT malgré un record encore assez faible reste sur trois bonnes courses. LED ZEPPELIN termine à l’arrivée lorsqu’il est bien décidé. KETTY DU LOMBART et KALYPSO EV devront partir en dehors du premier rang. ELEAZAR DU NORD a quelques possibilités. KOOL ALICE reste sur un succès. KENTUCKY GALA est susceptible. MIGHTY BRESCIA a 3 ans et détient une belle marge de progression. Pronos : 4-12-11-1-3 6ème course GO FAST LADY et MOONLIT RIVER peuvent se révéler. MAC POWER a été bien qualifié tout comme GERARD DE MUZE. GIRL DE DUFFEL débute et est bien né. GORANO LAMBA est pour l’instant le plus rapide. MOURO AC a déjà pas mal couru. MIMI D’EREBUS n’est pas hors du coup. MAGNA MAGNUS et MR BROWN sont, au vu de leur qualification, capables de créer une bonne surprise. MAGOTS DES RABOTS sera à surveiller. Pronos : 14-3-7-1-6 7ème course MARADONA SLIPPER n’a pas encore déçu pour les petites places depuis le début de sa carrière. MILES OF SMILES et MADISON EV restent sur une deuxième place. MECX VILLA progresse. GILDA DU THIEGO et MISTER FEE peuvent tenter les places au moins. GIANT DE DUFFEL peut se racheter. Bien qualifié, MASSIV ATCK sera le favori de la course malgré son numéro 16 derrière l’autostart. Pronos : 16-4-5-6-10 8ème course DECISION et KLASSIC MCQUEEN vont tenter d’effacer leur dernière disqualification. KIM SPITS ne répète pas toujours ses bons résultats. DEMONA TER BLEKTE est en forme. LULY MOM fera l’unanimité. JRWALKER E sera son principal danger. ELYSA SARA est un très bon outsider. IMAGIN VAN HEREND et surtout KATIA DU CALVAIRE seront un peu plus délaissés. Pronos : 5-7-8-1-2 Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be