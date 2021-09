Rendez-vous à 18h30 pour 8 courses à l'Hippodrome de Wallonie

Rendez-vous à 18h00 pour 8 courses à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 14/09/2021 Réunion au trot Programme de 8 courses Début des opérations à 18h 1ère course Impressionnant sur ce tracé début juin, GIORGIO DU VIVIER fera sa rentrée avec qui plus est un mauvais numéro au départ. On peut dès lors lui préférer HAVANESS DIESCHOOT qui revient à Mons où elle a souvent brillé. FILS DU NIL vient d'échouer de peu sur plus court. EGON PIT a retrouvé la forme. Dans un bon jour, EFFEUILLE MOI PAN peut mettre tout le monde d'accord après un parcours caché. GOLDEN AGE n'aime pas le contact mais lui aussi peut finir fort. Sage GAVROCHE BOCAIN peut surprendre. 2ème course KYRAL D'ERPION mériterait de s'imposer mais ce n'est pas fait avec des chevaux comme KONWAY LIMBURGIA, MIRACLE YANKEE et LARRY MOM qui peuvent tous passer le poteau en tête. ICARE TER PUTTEN va finir fort. MYSTERIOUS MOM vaut mieux que sa dernière sortie. 3ème course Superbe course. CORLEONE aligne les victoires mais la distance est cette fois plus courte. NEO TURBO a fait une bonne rentrée mais son objectif est le Darby des 4 ans fin septembre. MALIKA VRIJTHOUT est le choix (cornélien) de Guido Laureys qui aurait pu aussi être associé à son autre pensionnaire CORLEONE. Attention dans vos sélections, JESSY JET VG finit souvent fort. 4ème course Le régulier JUNIOR fait sa rentrée mais il semble un peu au dessus. Au terme d'un parcours caché, MONTANA VAN HEREND peut produire une très belle fin de course. KUINSY FD reste sur deux victoires corde à droite. LOBORGA DC et LOLYE DE FOSSES sont en forme. 5ème course C'est très ouvert mais NEKARARE DE JEB et NEJLA (les plus argentées) ont déjà montré des moyens en s'imposant. Il faudra cependant revenir de la deuxième ligne. NANA ROSE vient d'affronter les meilleurs de sa génération en signant un très bon temps et elle descend ici nettement de catégorie. NASTY BOY DHM cherche sa course. NECTAR et NORTHERN BASE E tenteront d'ouvrir leur palmarès. 6ème course Le groupe B et une course tout aussi ouverte que la précédente. NEWJEIRRA, NIKITA AC, NOX DE SPAGNIE et NOBLES DE MORGANE partent tous derrière mais ils ont déjà bien fait en course. En tête, seul HERLANDORIO semble pouvoir s'illustrer s'il est sage ce soir. 7ème course Les deux pensionnaires de Guido Laureys IXIA DEELE et ONNY VRIJTHOUT peuvent jouer les premiers rôles. L'expérience de OCARDO M peut lui permettre d'ouvrir son palmarès. OH SAMA CASH et OMER VAN HALBEEK viendront ensuite. 8ème course Des apprentis pour conclure cette réunion avec LITCHI VRIJTHOUT qui vient de s'imposer à Tongres. MAGIC DE MORGANE a été battu par un bon cheval la dernière fois. NORDIC SB VRIJTHOUT et JOY RENSUMA peuvent au moins se placer.