Regardez, écoutez, pâtissez ! - Hainaut matin - 26/03/2020 Quand un pâtissier est confiné, il cuisine. Quand deux pâtissiers renommés sont interdits de sortie, ils partagent ! Carine Debauche et Christophe Thomaes ont eu l’idée de poster des vidéos de pâtisseries pour agrémenter nos journées mais aussi nos desserts et petits déjeuners. Quand on sait que les deux pâtissiers de renom ont officié au Château du Mylord, un restaurant étoilé (deux * au Michelin) d’Ellezelles, on aimerait évidemment qu’ils nous dévoilent quelques-uns de leurs précieux secrets afin de faire grimper d’un rang voire deux notre réputation et nos qualités de marmitons des desserts et viennoiseries ! « Comme la cuisine et la pâtisserie, c’est du partage, on ne trichera pas, on vous donnera vraiment tous nos petits trucs » nous explique Christophe. Beaucoup ont déjà adhéré et réagi en posant des questions pratiques afin de glaner des trucs vecteurs de réussite : « une personne m’a contacté en évoquant ses soucis pour préparer des croissants. Elle m’a envoyé une photo et j’ai immédiatement identifié un problème de tourage. Elle a regardé attentivement le tuto sur le feuilletage et réessayera des croissants dans les prochains jours » nous explique encore Christophe. Pas besoin d’être super calé ni méga équipé ! Les recettes sont accessibles à tous et ne nécessitent pas de matériel spécifique : «si j’utilise un siphon, c’est parce que j’en ai un. Si vous n’en n’avez pas à la maison, inutile d’investir pour autant, vous pourrez vous débrouillant sans ». Vos questions, vos suggestions Christophe et Carine répondent à vos questions et attendent vos demandes et suggestion de recette. Facebook Christophe Thomaes. Pâtissez et faites-nous saliver ! Retrouvez les recettes sur le groupe facebook PASSION-CUISINE on-line Envoyez-nous vos plus belles réalisations. Bon travail !