Rage de dents : dentiste de garde ou remèdes de grands-mères

Pas de confinement, d’annulation ou de report dans le calendrier pour les rages de dents qui ne surviennent jamais au bon moment. Encore moins en pleine crise sanitaire.

A l’instar des médecins, les dentistes assurent aussi des gardes par région. Habituellement, le week-end et les jours fériés, il suffit de consulter la liste des dentistes de garde sur www.dentistedegarde.be

Depuis le début de la crise liée au covid 19, le mode de fonctionnement a changé.

Trouver un dentiste de garde pour nous soulager relève quelque peu du parcours du combattant.

En cas d’urgence (uniquement d’urgence), seul notre dentiste habituel nous informera par téléphone des possibilités de soins urgents qui peuvent nous soulager.

Le site précise également qu’il sera à nouveau fonctionnel dès que les conditions sanitaires le permettront.

Autres possibilités, prendre son mal en patience et user des remèdes que nos grands-mères vantaient tant.

Avant, on fréquentait moins les dentistes et les gardes des week-ends et jours fériés n’existaient pas !

Comment se soulageaient nos grands-parents ?

Ils posaient un clou de girofle sur la dent infectée et mâchaient doucement pour le ramollir et libérer peu à peu l’huile du clou. Ils laissaient agir la substance pendant une demi-heure au moins. L’ail soulage aussi l’abcès et l’oignon les inflammations.

Même si les effluves qu’ils laisseront dans la bouche ne sont pas des plus attrayants, on ne recule devant rien pour soulager une rage de dents !

Les glaçons dans un linge posé pendant 15 minutes contre la mâchoire apaisent aussi les maux, de même qu’un bain de bouche de vinaigre, sel ou bicarbonate dans 250 m d’eau tiède : un bain de bouche de plusieurs minutes deux à trois fois par jour. L’eau oxygénée serait encore plus efficace pour détruire les bactéries et soulager temporairement (soit en bain de bouche ou sur un coton humidifié sur la zone infectée).

Certains de nos grands-parents préféraient les bains de bouche au Genièvre ou Whisky. Comme pour les autres bains de bouche, le fait de l’avaler n’optimalisera pas l’efficacité du remède !