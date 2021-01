Que vous réserve le Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron pour l'année 2021 ?

Comment se déroulait la vie dans les petits cafés de Mouscron il y a 30, 50 ans ou un siècle ? Comment ça se passait au niveau du textile ? Toutes ses traditions que l'on a perdues aujourd'hui sont conservées précieusement dans le Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron. En exposition permanente c'est plus de 1.500 objets, documents et témoignages.

Carine Bresse a demandé à Véronique Van de Voorde, directrice du Musée de Folklore, ce que l'on pouvait lui souhaiter pour 2021 ?

"Oh, une année quand même meilleure que 2020 parce que finalement pour le secteur des musées, on a souffert beaucoup de la pandémie aussi avec des fermetures obligées et puis des contraintes assez importantes pour les visites, avec des réservations obligatoires, avec le refus d'accueillir des groupes, les groupes scolaires aussi qui ne pouvaient plus venir visiter les musées. Ca a été une année morose. On espère qu'en 2021, on va pouvoir accueillir tous nos visiteurs et refaire toutes nos activités aussi."

Véronique Van de Voorde a confié à Carine que les réservations obligatoires ont freinés le public : "Ce n'est pas évident de vraiment toucher tous les publics". Les visites dépendent aussi de la météo et autre frein, le fait que les cafés et restaurants soient fermés, les visiteurs n'ont pas d'autres activités touristiques au sein d'une même commune. Ils font la visite d'un musée et ensuite ils rentent chez eux.