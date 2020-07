Que vont faire les artistes pour ne pas rester inactifs cet été ?

Le Festival de Dour reporté, la Semo à Enghien dans une version très intimiste, d’autres annulés, … Les artistes ne travailleront sans doute pas beaucoup cet été, saison qu’ils affectionnent particulièrement. Conséquence, certains dépriment, d’autres se battent, redoublent d’imagination. Mais tous, sont en manque de concerts, de spectacles comme Andréa Ruiu, batteur dans le groupe de la région de La Louvière, Blueland avec Rachel, Lucas et Giovanni. Cette année est bien évidemment singulière. Carine Bresse a demandé à Andréa, ce qu'il va lui manquer le plus ? " Il va me manquer les lives cet été. C’est une période super importante pour les artistes et ça va être le premier été depuis longtemps où je ne serai pas sur scène avec mes projets, donc oui ça va être dur cet été. " Avec son groupe il répétait toutes les semaines jusqu’à ce que le confinement arrive. Ils avaient prévu de sortir un nouveau projet cet été et celui-ci a été freiné à cause de ce qu’il se passe. Ils vont être obligés de revoir leurs plans.

Avez-vous pensé à des concerts itinérants ou avec un public restreint ? " On en parle lors des réunions pour trouver des solutions mais les lives tels qu’on les connaissait avant et tels qu’on avait l’habitude de les faire ça va être compliqué cet été mais on va essayer de trouver des solutions pour ne pas rester inactifs. "