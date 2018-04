Que vient faire le Chanteur de "Tomber la Chemise" à Quaregon Samedi ?

Des spectacles, des concerts, des rencontres avec des écrivains, pour les grands, les petits …

Le programme se passe à Quaregnon. C’est un nouveau festival. Cela s’appelle éMOTions.

Dans le programme, on rencontrera et on écoutera Magyd Cherfi. On le connaît, c’est le chanteur de Zebda …. Morgan Di Salvia – directeur de la Maison Culturelle …