Que mangent les poules, les moutons ? Comment traire une vache ?

La ferme pédagogique Payelle à Braffe près de Péruwelz et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut organisent samedi un après-midi dédié à la découverte de la ferme. Plus précisément, le rôle des sols agricoles et leurs interactions avec les petits et grands animaux de la ferme.

Au menu : des expériences rigolotes, un jeu de piste, une histoire contée…le tout gratuitement.

Samedi, de 14h00 à 16h30

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Ferme Payelle, rue du Quesnoy 65 à 7604 Braffe

P.A.F.: GRATUIT – Inscription obligatoire

069/77 98 10