Que faire ce jeudi de l’Ascension ?

On ira voir des spectacles de rue en famille à Ath.

Depuis 30 ans, le jeudi de l’Ascension, le centre-ville est piétonnier de 11h30 à 22h30, avec des animations et des spectacles gratuits un peu partout.

Le festival de théâtre de rue s’appelle " Sortilèges, Rue et Vous ".

www.sortilèges.be

On ira chiner.

On ira pour trouver l’objet rare et faire de bonnes affaires à la brocante du Marais à Maubray près d’Antoing. Plus de 600 brocanteurs vont s’installer toute la journée dans le centre du joli village, piétonnier pour l’occasion. Parking gratuit à proximité. Les scouts vous guideront vers les meilleurs emplacements. A partir de 7h. Pour les enfants, dans le centre du village, il y a une belle plaine de jeux.

On ira aussi chiner jeudi matin sur la place d'Ellezelles, dans le Pays des Collines. Les puces viennent uniquement du village.

A Saint-Ghislain et Villers-Saint-Ghislain, il y a aussi une brocante pour les fêtes de l’Ascension.

On garnira les jardinières.

Les saints de glace vendredi, samedi et dimanche. Après, on pourra garnir les balconnières et planter tout ce que l’on veut dans le jardin.

Des fleurs que vous achèterez peut-être au marché aux fleurs de Mouscron jeudi sur la Grand-place.

Sur la place fleurie comme jamais pendant l’année, vous trouverez des fleurs, des arbustes et autres plantations pour le jardin.

On ira à la procession de Frameries.

Une grande procession en l’honneur de sa patronne dès 9h30.

Ou faire la fête à Saint-Ghislain, de jeudi à dimanche ! Brocante, artisans, concerts, véhicules ancêtres, … et Alice on The Roof dans une nacelle de ballon. Décollage, demain après-midi.

On ira se balader, prendre un verre et écouter de la musique du monde dont des standards bretons à la Maison de La Maison de Léaucourt à Herinnes dans l’entité de Pecq. On nous promet aussi un voyage dans les Balkans et en Scandinavie. Tout cela avec la musique.

A partir de 17h jeudi. 3,50 €.

Chemin des Etang, 12a à Herinnes près de Pecq.