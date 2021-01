Quatre bandes dessinées pour apprendre tout en s'amusant !

Ipalle, l’intercommunale de gestion de l’environnement active en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut, vient de sortir 4 bandes dessinées, histoire de savoir comment bien gérer les déchets et découvrir le monde de l'eau.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Nathalie Remy, chargée de communication pour Ipalle et lui a demandé c'est quoi exactement, c'est l'histoire d'enfants qui trient les déchets, qui les gèrent ?

"Oui, voilà tout à fait. Ce sont les aventures de 3 enfants auxquels les plus jeunes pourront d'ailleurs s'identifier. Ils leurs arrivent toute une série d'aventures qui vont leurs permettre de découvrir la façon dont on traite les déchets mais on aborde aussi le thème de l'eau, comment on épure les eaux usées et aussi comment on fait les petits gestes du quotidien pour préserver l'eau.

L'objectif c'est vraiment de s'amuser, ce ne sera pas comme un devoir ou rébarbatif, c'est un outil pédagogique mais vraiment on s'amuse parce que il arrive plein de petites choses : il y a des enfants qui se retrouvent miniaturisés et qui font par exemple tout un parcours dans les égouts, les collecteurs. On suit de cette façon le parcours des eaux usées et on voit comment ça se passe.

Il y a aussi plein de petits trucs que les enfants peuvent faire au quotidien pour préserver leur environnement, ils découvrent ça dans la BD."

Ces bandes dessinées sont prioritairement destinées aux écoles, c'est un outil pédagogique qui pourra être utilisé par les instituteurs d'école primaire.

Vous pouvez les feuilleter, les lire sur le site internet www.ipalle.be

Restez attentif, il y aura bientôt des BD à gagner sur la page Facebook Ipalle