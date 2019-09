Qualifications du darby des 4 ans avec plusieurs courses Premium ce soir à l'Hippodrome de Wallonie

Qualifications du darby des 4 ans avec plusieurs courses Premium ce soir à l'Hippodrome de... 8 COURSES AU TROT 18H00 QUALIFICATIONS DU DARBY DES 4 ANS Cheval du jour : 406 LOVER BOY Outsider du jour : 202 BIG BENFRANCA 1ère course DYNAMITE DU CARHOG est meilleur corde à droite. EOLE DE MAHEY trouve un engagement en or. ELIOT DEELE peut monter sur le podium. ELITE LOVE BLUE est mieux placée derrière l'autostart que la dernière fois. DIVINE GRAUX reste sur deux places. DELIT MINEUR devrait jouer les premiers rôle cette fois. EFFEUILE MOI PAN peut surprendre. FORLANDO possède une marge de progression. ECLAT va tente de réhabiliter. FIROLINE viendra pour une surprise. EPRIS DE FOOT reste à suivre. EXODUS PALACE est régulier et D4. Pronos : 7-3-1-6-16 2ème course APACHE JELOCA est de loin le plus riche mais n'est pas le plus jeune de la course. BIG BEN FRANCA vient de terminer en roue libre. BOGDEN ne déçoit jamais. CATSOUS peut renouer avec la victoire. CALLIXHE DIESCHOOT reste sur deux 3ème places. COPAIN D'HASARD n'est pas idéalement engagé. DUFFY DRYME dépend d'un tandem en forme. BEAUTIFUL GABY et ANTHRAX DOPE peuvent corser les rapports. Pronos : 4-1-3-2-8 3ème course On cherche un succès depuis un moment avec : INVICIBLE BOLETS, VICTORYMOKO, GHAEDRA VIVANT, ELANO DI QUATTRO et JAZZ D'OVER. IDEAL PONT VAUTIER vient de gagner méritoirement. FLASH DU LARGE est sur la montante. JANA TRAFO cherche sa meilleure forme. GABBYTO tentera de se placer. DU PLESSI CHESS aura sans doute de meilleurs engagements à venir. Pronos : 3-2-1-5-4 4ème course Série A en vue pour le Darby des 4 ans. LOVER BOY sera le grandissime favori. LINDA DE WOOD HP et LARADJA VRIJTHOUT sont irréprochables. LA BELLE JP, LORD OF LOVE lutteront plutôt pour une place. LANDO VRIJTHOUT devra aller plus vite cette fois. LEGENDE LJ, FLORIS VAN EGMONT et FORTUNA JIJO tenteront de bien faire. Pronos : 6-8-3-4-7 5ème course Série B en vue pour le Darby des 4 ans. LARRY MOM devra éviter la faute. LORD DU LAUZET est régulier. LOVE IT EV cherche un succès. LAURIER DU VAL fait toutes ses courses. LOVERBOY ZEN sera un outsider. LETINA SUNSHINE tentera une place. LIEBLING E vient de gagner. LYNX D'ERPION est le plus riche de l'épreuve et ne sortira pas des trois premiers. Pronos : 1-3-8-4-6 6ème course Série C en vue pour le Darby des 4 ans. LUXE HILLPERON vient d'obtenir une bonne 2ème place. LINCOLN EV reste sur un succès. FIGARO MALIN n'est plus tout à fait le même en ce moment. LILOU DU LAUZET à sa place dans le trio. LOBORA DC fait l'arrivée lorsqu'elle reste au trot. LIBERO D'HOPPE tentera une place. LUCKY BASE devrait renouer avec la victoire dans ce lot à sa portée. Pronos : 8-4-1-2-3 7ème course 1750 mètres. COVER GIRL ne manque pas de vitesse. DANDY FELLOW sera D4. KIZ VIVANT et MAGIC VIVANT font preuve d'une régularité exemplaire. JANTJE D'HOEVE est en pleine forme. ANNE VIBE a sa chance pour une place. KARI HOLLANDIA devra partir tout en dehors. EGON PIT va encore disputer l'arrivée. ESMERALDA PAN ne va pas tarder à se révéler. HAPPY END et CAPTAIN DANOVER partiront du 3ème rang derrière l'autostart. Pronos : 3-4-5-9-10 8ème course Course au trot monté. Au premier échelon : ERMINE DU RYS est devenue régulière, EROS JIEL est capable de se révéler, EXACT D'OCCAGNES tentera une place et EXPERT GES sera confié à C. Onghena. Au 25 mètres : DELSON DU MOULIN ne cesse de progresser, GIANT STARLAKE est confié à Ronja Walter (bien connue grâce notamment à Zauni), COCO BONGO ne cesse de prendre des gains dans la discipline, COMME IL FAUT sera un outsider valable et HONORE D'INVERNE à sa chance. Pronos : 10-2-6-8-12