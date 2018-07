Qu'est-ce qu'une rubanerie ?

Les tirettes des pantalons, les ceintures de sécurités, les lacets de chaussures, les cordons pour levers les persiennes, des anses de sacs sont conçus avec de la rubanerie, une technique, une industrie liée à Comines. Laurie Fauquenoit est guide au Musée de la Rubanerie. Elle nous explique pourquoi la rubanerie est liée à Comines : " Au départ au Moyen Age, en 1200, on tissait des draps, des pièces plus larges. La ville de Ypres à 15 km de chez nous qui produisait déjà des draps a interdit à Comines de faire la même chose qu’elle parce que les drapiers cominois devenaient des concurrents un peu trop redoutables à leur goût.

Donc on a décidé de faire quelque chose de plus petit, plus étroit, du ruban et cela a fonctionné. "

Aujourd’hui, il reste encore une dizaine de rubaneries à Comines.

Le Musée de la Rubanerie pérennise ce savoir-faire. Vous y verrez une cinquantaine de métiers à tisser en bon état de fonctionnement.

3 €

Rue des Arts 3

1h30 de visite en moyenne.