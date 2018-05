Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?

Portes ouvertes dans les moulins !

A vent, à eau, les moulins font partir de notre patrimoine. Parfois on passe à côté d’un moulin sans se rendre compte des richesses de son histoire. Alors ce week-end, on s’arrête, on regarde, on visite les moulins à vent et à eau du coin. On les verra aussi en fonctionnement.

Les infos, le programme européen sur www.journees-europeennes-des-moulins.org

Wallonie Bienvenue à Rumes et Quévy, samedi et dimanche

Le principe est simple : les habitants des villages nous font découvrir leur coin et leurs passions. Vous entrerez dans les maisons, les ateliers, des jardins. Vous découvrirez des endroits habituellement fermés au public. Vous dégusterez des produits du terroir, …. Toutes les activités généralement gratuites sur www.walloniebienvenue.be

Faites un carnet de bord au préalable histoire de ne pas perdre de temps sur place.

Vous disposerez aussi d’une carte pour vous retrouver dans l’entité. Les ambassadeurs sont identifiés par des drapeaux !

La 14ème Nuit européennes des Musées demain soir.

Plusieurs musées de chez nous y participent comme l’Eco Musée de Lahamaide qui propose la visite d’une maison d’autrefois. Demain soir, on fera du café à la chaussette et des gaufres sur le poêle, à la lueur de la lampe à pétrole !

Vous trouverez le programme complet sur www.walloniebelgiquetourisme.be

Un festival de Théâtre de rue à Wihéries près de Dour

Des spectacles gratuits dans les rues du petit village de 14h à 23h.

Pour votre facilité, garez vous sur la place de Dour et prenez un bus gratuit qui vous emmènera au cœur du village ;

Le parc d’Enghien à l’heure grecque

Greek day dimanche avec de la danse, des dégustations, des animations, …

5 € l’entrée - 2 € pour les Enghiennois.

Un salon Geek à Mouscron

Pour les passionnés, les mordus, ….

Cela se passe au Centr’Expo, rue de Menin. On attend 10 000 personnes.

Il y aura aussi un concert de Bernard Minet.

Une expo sur Le Titanic ce week-end à l’Office de Tourisme de Tournai

Des processions à Wasmes et à Soignies lundi.

Vous aimez les fleurs, le jardin ?

Jusqu’au 27 mai, allez flâner, lire, vous reposer au Jardins des Loups sur la place Maugrétout, dans le centre de La Louvière. Il y aussi des activités pour toutes la famille.

Non loi de là, à Binche, durant tout le week-end, les orchidéphiles iront voir l’expo au Kursaal, avenue vanderpepen, 28. Orchidées de toutes les contrées, toutes les tailles et toutes le couleurs.

Antoing fleurie comme jamais ce dimanche pour Les Printanières. Un grand marché aux fleurs sur la place Bara, dans l’ancien Hôtel de Ville et dans l’allée principale du château. Il y aura aussi des expositions d’artistes et une exposition consacrée à la famille des Princes de Ligne dans le donjon du château.

Autre marché aux fleurs incontournable, celui d’Hornu lundi durant toute la journée sur la Grand-Place.

Enfin, si vous cherchez de l’inspiration pour vos balconières et jardinières, à Herinnes, près de Pecq, vous trouverez sans doute de bonnes idées en participant à la 8ème balade du géranium dimanche à partir de 9 h. Circuit avec road-book pour les véhicules ancêtres et d’exception, pour les cyclistes et marcheurs aussi. Départ à la salle Roger Lefèbvre, à Hérinnes,

Vous aimez les chevaux …

Dimanche à Thieusies entre Soignies et le Roeulx, il y a un concours provincial de dressage où chevaux et cavaliers seront très concentrés et en parfaite symbiose devant des juges intransigeants.

Pour résumer et pour comprendre, si le cheval n’écoute pas, le dresseur perd des points.

Cela se passe rue de la Roche 3 à Thieusies, dimanche à partir de 9h et durant toute la journée.

L'entrée est gratuite.

Il y a un bois près du domaine. Vous pourrez aller vous y balader.