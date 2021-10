Pull de Noël : Etes-vous équipé pour le vendredi 17 décembre ?

Vous avez la solution de facilité qui est de vous rendre en magasin ou sur le net et de déjà faire l’acquisition de votre pull. En plus des standards de Noël, les motifs hivernaux comme les flocons, les rennes, la montagne,... sont acceptés

Mais vous avez aussi la solution du Do It Yourself, " faites-le vous-même ". Pas la peine de vous ruiner si vous n’avez pas ce qu’il vous faut dans vos armoires. Des tutos sont disponibles sur le net pour vous apprendre a confectionner le plus original des pulls de Noël, qu’il soit moche ou pas ! Vous devrez avoir quelques bases en couture et si ce n’est pas le cas, la colle sera votre meilleure amie. Attention que si vous utilisez la colle sur la laine vous devrez protéger l’envers du pull pour que la colle ne traverse pas les deux couches de laine. Vous devrez également aller fouiller dans vos décorations de Noël pour trouver un minimum de matériel comme des guirlandes, des boules de Noël,…

Pour faire simple, vous partez d’un pull en grosse laine si vous n’en avez pas un sweat fera l’affaire. Vous placez une guirlande en zig zag en partant du col et en agrandissant la longueur pour représenter un sapin. Vous placez des petites boules de noël entre les branches en guirlande. Et si vous avez une étoile pour le sommet ce sera parfait. Vous pouvez pousser le détail en achetant une toute fine guirlande lumineuse qui fonctionne sur pile pour avoir un pull lumineux du plus bel effet.