Première édition du salon du livre d'Estaimpuis de week-end

Des histoires, des auteurs, des livres, des animations …

Une première à Estaimpuis, un premier salon du livre.

Carine Bresse a demandé à Frédéric Delescaut, auteur et organisateur du salon si c’est la vitrine dont ils ont besoin parce qu’il manque de visibilité aux auteurs ?

" En fait en tant qu’auteur, habituellement on fait des salons. Il y a des auteurs qui sont en auto-édition et il y en a qui travaillent avec des maisons d’édition. Les maisons d’édition, elles ont un parcours classique, elles peuvent faire de la publicité et il y a les auteurs en auto-édition qui font tout eux-mêmes, les corrections, les montages, … L’avantage de ses salons là, ça permet justement de se faire connaître.

Le but de l’auto-édition est de vraiment pouvoir allier la passion et l’écriture. Et puis ce qui est facile avec l’auto-édition, on part d’une page blanche comme tout le monde mais on n’est pas pris dans le temps par les maisons d’édition où il y a des dates butoirs. Certains sujets ne peuvent pas être abordés, dans l’auto-édition vous pouvez parler de tout . "

Rendez-vous donc samedi de 14 à 18h00 et dimanche de 10 à 17h00 à Estaimpuis pour ce premier salon du Livre. Plus de 20 auteurs seront présents.

L’entrée est gratuite et c’est à l’école communale d’Evregnies, rue Saint-Léger.