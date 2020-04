Pourquoi se priverait-on de festival ?

Même confinés, il n’y a pas de raison de se priver de loisirs !

Un festival virtuel, c’est tout à fait possible. Jurbise organise d’ailleurs son premier événement sur la toile dès 2 avril à 19 h. Jusqu’au 13 avril, 12 artistes d’horizons différents animeront nos soirées et nous offriront des moments empreints à la fois d’originalité, découverte et sensibilité. Facebook Jurbise Solidaire.

Le batteur Santo Scinta, Jurbisien, sera le premier à performer en live dans le groupe Jurbise-Solidaire. Santo, l’un des batteurs les plus renommés de la scène belge, est l’un des musiciens d’Adamo, Alice on the Roof et Bénabar pour ne citer qu’eux.

Pas que de la musique !

Le festival offrira un programme éclectique et multidisciplinaire avec des magiciens mais aussi un magicien, des danseurs et quelques beaux talents en devenir.

Avec vous peut-être à l’affiche…

Vous êtes artiste ? Posez votre candidature et faites-nous découvrir ou redécouvrir vos talents ! festival.jurbise@gmail.com

Le programme complet

*Tous les lives auront lieu à 19h précise

Jeudi 2 avril – Santo Scinta – Musique

Habitant d’Herchies et d’origine italienne, Santo suit sa première formation à l’Académie de musique où il termine son cycle (Excellence b). En 1993, il entre au Conservatoire Royal de musique de Mons en percussion classique pendant 3 ans et termine son parcours estudiantin en 1999 lorsqu’il obtient son premier prix de batterie jazz au Conservatoire Royal de musique de Bruxelles section jazz dans la classe de Bruno Castellucci.

Au fil de son parcours, Santo a pu grimper les échelons, au point de devenir un batteur reconnu en Belgique et même ailleurs ! Voici quelques grands noms avec qui il a joué ou avec qui il joue encore : Alice On The Roof, Adamo, BJ Scott, Bénabar, Olivia Ruiz, Philippe Lafontaine, Stanislas… bref, que du beau monde !

Vendredi 3 avril : Eduardo – Magicien

Jurbisien, Eduardo Calascibetta fait de la magie depuis plus de 20 ans et a remporté plusieurs concours. Pour vous donner quelques références, il a eu l’occasion de partager la scène avec quelques monstres sacrés de la magie tels que Laurent Beretta, Michael Szaniel, Rafael, Gaëtan Bloom,…

Samedi 4 avril : MiceThrow - Musique (DJ)

Habitant d’Herchies, Henri Delzandre (nom d’artiste MiceThrow – 'Maestro'), compose sur son ordinateur, des musiques instrumentales mais aussi des remix et collaborations avec des artistes locaux. Répertoire tout public !

Dimanche 5 avril exceptionnellement à 11h : Aline et Clémentine – Eveil Musical

Pour terminer en douceur la semaine, Aline et Clémentine proposeront une séance d’éveil musical pour les tous petits " Bonjour Bibou ! " comme elles le proposent à l’Ecole de musique de Jurbise.

Lundi 6 avril : Jason Mabana – Danse

Originaire de Frameries, Jason Mabana est un chorégraphe professionnel basé à Londres. Professeur de danse contemporaine à la prestigieuse Rambert School et au Royal Ballet School, Jason a eu l’occasion d’être nominé parmi les 10 meilleurs jeunes artistes de l’année en Angleterre. Son incroyable parcours lui a permis de danser au Canada, à Chypre, au Danemark,… et beaucoup d’autres pays dans le monde !

Mardi 7 avril : Code A – Musique

Frédéric Renard accompagne à la guitare sa fille à la voix d’or, Lili. Ayant déjà participé à de nombreux concours, ils nous proposeront un set acoustique dans un registre chanson française, Pop Rock.

Mercredi 8 avril : Paul Van Bergen – Musique (DJ)

Dj depuis presque 20 ans, Medhi alias " Paul Van Bergen " a déjà eu l’occasion de mixer dans des endroits comme Mons Expo, la salle Galant, divers disco bar, fucam, etc…. Il nous proposera un set plutôt orienté House music.

Jeudi 9 avril : Omeyad – Musique

Omeyad de son vrai nom Bilel Oussaï est un jeune auteur-compositeur jurbisien. Ses chansons se trouvent à mi-chemin entre le Zouk, RnB et la Pop. Invité pour la fête du 21 juillet au parc communal de Jurbise, sa prestation avait déjà fait l’unanimité.

Vendredi 10 avril : Antoine Goudeseune – Musique (Cover Beatles)

Habitant de Lens, ce guitariste, né en 1981, entra à 18 ans au Conservatoire Royal de Mons dans la classe d’Odaïr Assad, où il obtint son Premier Prix de guitare.

En parallèle de la guitare classique, Antoine Goudeseune se met très tôt au rock et ses dérivés. Son premier groupe, celui de son école, qu’il rejoint à l’âge de 11 ans, est principalement consacré aux Beatles, et ce fut le début d’une longue histoire d’amour avec la musique des Fab Four.

Il aura fallu attendre l’année de ses 30 ans pour finalement concrétiser ce projet dont il rêvait depuis longtemps. Son premier album " Fingerpicking The Beatles ", sorti en octobre 2012, fit rapidement parler de lui grâce notamment à un coup de cœur de Marc Ysaye, directeur de Classic 21 et légende du rock en Belgique. S’ensuivit une série de concerts au Botanique, Spirit of 66, Beatles Day, Fiesta City, etc…. Ainsi que des passages radio et TV.

Samedi 11 avril : Arthur Meunier ? – Musique

Auteur, compositeur et interprète, Arthur est Montois et a récemment brillé lors de l’émission The Voice diffusée sur la RTBF. Il a notamment assuré la première partie d’un concert de Julien Doré à Roubaix et d’un concert de Gérard Lenorman au théâtre royal de Mons. Il est aussi membre d’un groupe folk, Chinooks qui vient de sortir un EP récemment.

Dimanche 12 avril : Nicolas Sanna – Musique

Guitariste, pianiste et bassiste en classique et variété/jazz, Nicolas Sanna est diplômé au Conservatoire Royal de Mons. Habituellement, il nous réserve ses talents pour le groupe de Tango Jazz Iguazú Quintet et jouait auparavant pour le groupe de Folk Rock " Chinooks " avec Arthur Meunier. Mais pour nous et par respect du confinement, il sera solo !

Lundi 13 avril : Walid Nasr – Danse

Citoyen de Jurbise, Walid exerce le métier de chorégraphe, prof de danse et coach sportif. Il nous proposera un cours de danse assez varié pour tous les âges à partir de 6 ans. A vos tapis !

D’autres invités à venir…. !