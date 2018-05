Pourquoi les musulmans font-ils le ramadan ?

C’est le début du ramadan aujourd’hui. Pendant un mois, les musulmans vont jeûner en journée. Pourquoi se privent-ils de nourriture une fois que le soleil s’est lever ? Le geste est avant tout altruiste. " C’est l’occasion pour nous de pouvoir ressentir un peu ce que les pauvres et les gens qui ne mangent pas à leur faim ressentent " nous dit Jabert, un boucher trentenaire qui habite l’entité de Silly et qui vit en Belgique depuis sa plus tendre enfance. " Toute l’année, on se goinfre. Le frigo est plein et on ne pense pas spécialement aux autres. Pendant le ramadan, on ressent indirectement ce que celles et ceux qui ont faim au quotidien ressentent. "

A la fin du ramadan, les musulmans sont invités à verser quelques euros pour les pauvres du monde entier. " Dans un mois, nous ferons la fête, les plus démunis aussi. C’est merveilleux."

Celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire le ramadan, pour des raisons de santé par exemple, sont eux aussi invités à verser l’équivalent d’un repas pour celles et ceux qui ont faim dans le monde.