Pourquoi faut-il semer des haricots le 23 mai ? - Hainaut matin - 31/03/2020 Le calendrier lunaire, vous jardinier, vous y croyez ? Connaissez-vous le calendrier lunaire élaboré sur les phases de lune qui guiderait judicieusement les jardiniers dans les soins quotidiens de leur jardin quelle que soit la saison ? Y croyez-vous ? Jacqueline de Templeuve et Edith de Graty (Silly) jardinières, y croient. « J’y crois un peu oui » nous dit Jacqueline. « Je l’ai toujours sous les yeux mais je ne le suis pas toujours à lettre ». A 80 ans, Edith a son avis bien tranché sur la question : « les heures, la lune, le soleil et tout le bazar, c’est important ! ». Jacqueline nous explique encore que sa maman, passionnée de jardin, faisait toujours attention à la lune croissante et décroissante pour ses semis et plantation. Silvio est septique. Il n’y croit pas du tout. « Pour moi, c’est une croyance comme une autre. Je ne regarde absolument pas du tout la lune et je ne constate aucune différence par rapport à quelqu’un qui suit le calendrier lunaire ». Silvio a un jardin de 800 m2 dans lequel poussent aisément de beaux légumes dont 200 pieds de tomate par an par exemple. Semez des haricots le 23 mai, à la saint Didier Edith est formelle : si on sème des haricots à la saint Didier, le 23 mai, on en récoltera le double ! Cela fait des années qu’elle le pratique et qu’elle constate que c’est sa meilleure récolte de princesse de la saison. L’avis d’un physicien Certains y croient, d’autres pas … Voici l’avis à la fois tranché et ouvert de Francesco Lo Bue, physicien à l’UMons et directeur du MuMons, le musée de l’université : « Moi je n’y crois pas, maintenant on n’est jamais à l’abri d’une surprise, d’une découverte ». Le physicien de renom n’y croit pas parce que ces idées font partie d’une série de croyances ancestrales sur l’influence qu’aurait la lune sur la pousse de cheveux, sur le nombre de crimes à la pleine lune ou l’augmentation du nombre de naissance à cette même période. Scientifiquement, rien ne le prouve ! Cependant, la lune a une réelle influence sur les marées. Les océans montent et descendent au gré de la lune. Mais on ne peut pas appliquer cet effet-là à une plante ou aux cheveux, leur taille étant minime. Par conséquent, la force de gravité sur la lune est infime. Donc, a priori, il n’y a pas d’effet. Le physicien nous explique encore que ce débat amine souvent les conversations avec son papa jardinier, fervent adepte du calendrier lunaire !