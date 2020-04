Pourquoi faut-il protéger la pierre bleue de la pluie ? Conseils, astuces ...

Protéger la pierre bleue de la pluie ! Pourquoi, comment, … conseils - 28/04/2020 Bien que retraité, Claude de la région de Silly reste toujours autant passionné par son métier de tailleur de pierre et carreleur. Il aime sentir, observer, entretenir la pierre. Suivre ses judicieux conseils, c’est assurer une plus longue pérennité aux pierres que nous avons autour de nous. Ses trucs et astuces émanent d’une expérience longue et étoffée de plusieurs décennies et de multiples expériences de terrain. Lorsqu’il voit une jolie pierre bleue, il aime rappeler que celle extraite des entrailles de Belgique est de meilleure qualité que celle à moindre coût provenant de l’étranger : « c’est une pierre du pays, une pierre dure, qui résiste à nos fluctuations climatiques, bien mieux que d’autres pierres tendance comme la pierre de France par exemple, poreuse et moins adaptée et résistante à notre climat». Ainsi, conseille-t-il d’entretenir régulièrement la pierre bleue avec du savon noir pour protéger de la pluie ! « Le savoir noir empêche les intempéries s’incruster dans la pierre ». En quoi la pluie est-elle nocive pour la pierre ? Avec la pollution atmosphérique, l’eau qui tombe du ciel est devenue plus acide. Cela peut quelque peu ternir la pierre naturelle quelle qu’elle soit, sauf le granit résistant à toute épreuve. Dans le commerce, existe-t-il des produits efficaces pour éviter que la pierre ne devienne verte au fil du temps ? Selon les conseils du professionnel, il est préférable d’opter pour des produits éco, même si cela chiffre au budget. « Comme pour le savon noir, il faut aussi un peu d’huile de bras » ! Quelle est la pérennité de la pierre bleue ? En principe, si la pierre vient de Belgique et qu’elle est de bonne qualité, comptez une génération, cela veut dire une cinquantaine d’années. Judicieusement entretenue, notamment avec les conseils de Claude, elle persistera bien au-delà de cinq décennies. La pierre bleue La pierre bleue est une roche sédimentaire calcaire de couleur grise, compacte comme du marbre (mais ce n’est pas du marbre !). Elle n’est pas poreuse, sèche vite et est donc à la fois étanche à l'humidité et non gélive. On l’extrait essentiellement des carrières en Belgique, à Soignies et Ecaussinnes (Hainaut), Sprimont (province de Liège) et Spontin (province de Namur). C'est la pierre la plus répandue du bâti traditionnel et du patrimoine architectural de Belgique. Depuis le Moyen-Age, elle est aussi abondamment exportée en Flandre et en France. Comme elle est résistante au temps, depuis des ères, elle fait le bonheur des bâtisseurs de chez nous et d’ailleurs : la cathédrale de Tournai, pavement des galeries Saint-Hubert à Bruxelles, Versailles, Hôtel de Ville de La Haye (Pays-Bas), la Place d’Armes de Valenciennes, ….