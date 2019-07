Pour la réunion de cette fin de journée, 8 courses sont programmées à l'Hippodrome de Wallonie... Départ de la 1ère à 18h22 BOLD EAGLE TROTTEUR LE PLUS RICHE DU MONDE SERA LA DIMANCHE 4 AOUT POUR LE GP DE WALLONIE Cheval du jour : 208 LYNX D’ERPION Outsider du jour : 114 ELYSA SARA 1ère course Les deux ‘Myle’ sont très bien engagés avec ECLAT DES ILES et DJANGO DE BACONVAL. EPINARD prend régulièrement des places. CRACK DES PRES ne répète pas toujours ses bonnes courses. EXTREME DE GRAUX et ETOILE D’ALDRICA peuvent manquer d’une course. EACH KING vient de gagner 4 fois d’affilée. DECISION reste sur quelques bonnes performances. ELLA D’ELCHE surprend parfois. EUREKA HERBLINAIE et ELITE LOVE BLUE représentent l’entraînement ‘Huygens’. ELYSA SARA semble en retard de gains. FORTUNA VICCI dépend d’un tandem intéressant. Pronos : 6-1-2-3-4 2ème course LETINA SUNSHINE peut prendre une place. LOVE IT EV cherche une victoire. FEO TRAFO a gagné 4 de ses 5 dernières courses. LAST WINNER n’est pas souvent battu. L’AS DU CALVAIRE et FLORIS VAN EGMONT ne possède pas trop de gains mais courent bien. LYNX D’ERPION est le cheval à battre. Pronos : 8-3-6-5-1 3ème course En principe, DUC DE TYROLE sort un peu du lot. APOLLON DU LOISIR a très bien couru récemment. ELECTROCHOC doit valoir un tel lot. VIKEN est un cheval tenace. ETOILE DE LAHAYE devrait lutter pour les places. Les autres manquent de résultats récents mais peuvent prendre une place. Pronos : 1-5-6-2-10 4ème course EGON PIT est l’un des seuls à avoir gagné récemment. DELIT MINEUR est associé à Jos. BEAUT FLOWER CG fait partie des deux 4 ans de la course avec ZODIACO AS qui a remarquablement couru la dernière fois. EROINE DU THENNEY ne va pas tarder à surprendre. ERMINE DU RYS termine à l’arrivée lorsqu’elle reste au trot. JOKE CAF EV termine toujours en tête des battus. Pronos : 12-1-9-10-4 5ème course LA BELLE JP devrait bien courir. LUCKY BASE est tenace. LARADJA VRIJTHOUT est D4 et vient de gagner deux fois d’affilée. LITTLE BRIGADOON est un bon cheval. LIBERO D’HOPPE fera se qu’il pourra. LARRY MOM est une priorité s’il reste au trot. Pronos : 8-3-2-5-1 6ème course LULY MOM est un gagneur tout comme LINDA DE WOOD HP et LAURIER DU VAL. FIGARO MALIN, LILOU DU LAUZET et LITTLEMISSMELODY sont réguliers. LOBORGA DC devra rester au trot s’il veut envisager un podium. Pronos : 1-3-8-6-7 7ème course KALI MAGNUS et DELSON DU MOULIN partiront du 3 ème rang derrière l’autostart mais peuvent chacun envisager la victoire. IDOOL EV est courageux. IL MIO AMOR JONATH n’est pas incapable de surprendre. EXOTIC fait l’arrivée lorsqu’il daigne à rester sage. JADA VRIJTHOUT peut se racheter. DANIEL H a désormais 9 ans. Pronos : 10-9-4-7-1 8ème course On termine la soirée avec une course réservée aux apprentis et lads jockeys. KENTUCKY SA cherche sa meilleure forme. ELODIE D’HUSDINE termine souvent 2 ème. ITS EMPIRE fait toutes ses courses. KYTRA DE YH avait débuté sa carrière de remarquable manière. KYRAL D’ERPION termine chaque fois sur le podium. LET’S DREAM MELODY n’y est pas trop pour l’instant. Pronos : 6-5-3-4-1