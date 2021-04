Pour cette dernière réunion d’avril, l’Hippodrome de Wallonie a préparé un programme avec des trotteurs

Pour cette dernière réunion d’avril, l’Hippodrome de Wallonie a préparé un programme avec... Courses 100% trotteurs ce mardi 9 épreuves au programme Ouverture des opérations à 16h50 Réunion à suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Une nouvelle fois JAMBORA devrait dominer INVIT KELLER DH et KEELY QUEEN ER un peu décevante la dernière fois. Sa principale rivale pourrait bien être la bonne MALIKA VRIJTHOUT. 2ème course S'ils ont le bon parcours, FLASH DE DUFFEL et GAMIN DE COKTAIL devraient ici lutter pour la victoire bien qu'ils partent en deuxième ligne. EL BANDIDO avait été nettement dominé par GAMIN DE COKTAIL à Kuurne le mois dernier. FORTUNA JIJO est régulière mais elle fait sa rentrée. FURTIF MÉRITÉ et FOUGUEUX DES ILES viendront ensuite. 3ème course CATSOUS tient la forme et il devrait encore s'imposer même s'il affronte ici les étrangers. Après une bonne campagne suédoise, LUCKY BASE a déçu récemment pour son retour à Mons mais dans une catégorie supérieure. ONTRACK HE'S BLACK vient de gagner dans le sud ouest et trouve un bel engagement. IT'S SHOWTIME ZAZ a bien fait la dernière fois à Reims. CARGO DOOR peut surprendre. 4ème course DITO QUICK est un métronome et sera une solide base ici. Dans un bon jour, DUC DE TYROLE peut s'imposer. C'EST MAJYC rentre mais il peut s'illustrer d'emblée. FUTAIE D'ERPION va tenter de finir vite. 5ème course C'est assez ouvert avec quelques chevaux réguliers. LIMONCELLO JP et MARCO BR se valent. GABY D'AMAY a des moyens mais il rentre et a un mauvais numéro. Petite info, MAGOTS DES RABOTS a terminé deuxième de LIMONCELLO JP fin mars. LOTHARINGEN EV et GUCCI DU DÉSERT sont capables de se placer. 6ème course Même en partant seul en deuxième ligne, OTHELLO WORTHY a les moyens de continuer sa belle série ici. Les deux "Ghekiere" ODANA VRIJTHOUT et OZA VRIJTHOUT seront ses principaux rivaux. OLSMOBILE vient de bien faire. 7ème course Sage, NORDIC SB VRIJTHOUT va lutter pour la victoire. GOLDEN DE JANA a un record flatteur mais ne gagne pas. NOBILTA HILL a des moyens. NAVIGATOR SB, HIRA DE LAHAYE et MILANO D. HUNELLE tenteront de profiter de leur situation en première ligne. 8ème course VERSACE DIAMANT a fait un très mauvais parcours la dernière fois mais ne le lâchons pas trop vite. JYNA D'ERPION a gagné en moins de 14 sur ce tracé le mois dernier. MYSTERIOUS MOM est régulier. FLAGEOLET ne devrait pas tarder à se révéler en Belgique. KALI MAGNUS fait sa rentrée. 9ème course FURAC DE VALFORG devrait confirmer sa récente bonne course au monté. PASTOR FLAX peut se révéler dans cette nouvelle discipline pour lui. FORTUNA DE JANA, MISTER VALENTINE et ECHO DE PERTHUIS ont déjà montré des moyens au monté. GALAXY DU NEUFBOIS et EXACT D'OCCAGNES viendront ensuite.