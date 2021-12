Pottes : un village en lumière de Noël

Même si elle influe énormément sur notre quotidien, la pandémie n’est pas prête d’anéantir nos idées.

Si certaines manifestions liées aux fêtes de fin d’année sont annulées, d’autres sont réinventées par des organisateurs aux facultés d’adaptation illimitées.

A Pottes, entre Mouscron et Renaix, on mise désormais sur un concours d’illuminations de maisons. Père Noël lumineux, rennes, bonshommes de neige ou guirlandes, le festival de lumière s’annonce féerique et magique.

A partir du 12 décembre, une trentaine de maisons seront illuminées pour le plus grand bonheur des habitants et de celles et ceux qui se déplaceront pour admirer ce spectacle tant éclectique que singulier.

Par ailleurs, la bonne nouvelle est non négligeable, aucune participation quelconque ne sera demandée pour profiter de cette magie de Noël qui plaît autant aux grands qu’aux petits.

Par ailleurs, la découverte se fera en toute sécurité, en bulle, à pied ou en voiture.

Ponctuellement, un char déambulera dans les rues pour distribuer des friandises aux plus jeunes.

Pottes se trouve au nord de Tournai, entre Mouscron et Renaix.