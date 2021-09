Potiron, potimarron, butternut, bleue de Hongrie … : cueillez vos courges dans un champ à Antoing

Potiron, potimarron, butternut, bleue de Hongrie … : cueillez vos courges dans un champ à... Winter luxury, baby boo, melonnette Jaspée de Vendée, tromba d’albenga, potiron New England Blue Hubbard … Connaissez-vous ces courges atypiques au goût singulier ? Découvrez-les après les avoir cueillis vous-même dans un champ à Antoing, près de Tournai. Les 11 et 12 septembre, c’est la fête des courges, un rendez-vous qui fait d’Antoing, la capitale des cucurbitacées. La balade et l’autocueillette raviront tant les grands que les petits ! Chaque année, le deuxième week-end de septembre, des centaines de curieux, fines bouches et adeptes des légumes frais ramassent 15 à 20 tonnes des 200 variétés de courges de toutes formes et de toutes couleurs. Beaucoup viennent du coin, mais ils sont de plus en plus nombreux à ne pas se laisser impressionner par les kilomètres pour apprécier l’aventure éphémère d’un week-end. Des plus en plus d’amateurs viennent de France. Les prévoyants amèneront leurs couteaux, sécateurs, sacs et caddies. Des brouettes sont également gratuitement à disposition moyenne le dépôt temporaire d’une pièce d’identité. Avant ou après la cueillette, place à la fête avec diverses animations mises en place dans un champ jouxtant celui où des centaines de courges ont poussé. On peut également déguster des produits du terroir et en acheter à emporter. Samedi et dimanche 11 et 12 septembre 2021 à l’entrée d’Antoing, Chemin de Saint-Druon, près de la caserne des pompiers. Cette année, l’entrée est gratuite !