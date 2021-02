Plongez cette semaine au cœur des sciences et des technologies avec le Pass

Le Pass à Frameries vous propose de profiter des congés de carnaval pour faire l'expérience des sciences et des technologies.

Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Chris Viceroy, directrice générale du Pass et lui a demandé qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ?

"Le Pass c'est un espace de 12 000 m² où on peut jouer en apprenant, c'est le principal objectif et on s'affronte aux sciences. On va créer sa propre fusée, on va comparer son corps à un éléphant, on va pouvoir sauter sur les éléments du tableau de Mendeleïev pour le compléter et pour comprendre quels sont les éléments dans chacun des objets que l'on doit reconnaitre."

Sur cette semaine, c'est un peu particulier forcement, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de film en raison de la crise sanitaire mais il y a un jeu de piste. "On a du condamner certains espaces par mesure de sécurité et on a crée un petit jeu de papillon, qui est un jeu de piste où on retrouve des mots dans chacun de nos espaces. Le but est de compléter la visite par un jeu un peu sympathique et simple à faire en famille."

Le Pass compte sur le civisme de ses visiteurs et a mis en place à l'entrée de chacune des zones de chaque exposition du gel. Il vous sera donc demandé de bien vous laver les mains entre chacune des expos pour avoir les mains désinfectées puisqu'on doit toucher à tout au Pass.

Plus d'infos et réservations : pass.be