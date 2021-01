Plongée au coeur du 13e siècle à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines

Au coeur de la commune de Lessines, en Wallonie Picarde, se trouve l'ancienne institution hospitalière de Notre-Dame à la Rose. Alix de Rosoit, princesse originaire de la hiérarchie française, fonde l'hôpital en 1242 afin d'accueillir et de soigner malades et nécessiteux. Cette institution aura aussi un rôle religieux, puisqu'elle abrite une communauté de croyants qui font oeuvre de charité : prendre soin des pauvres et des indigents peut garantir le salut éternel et cette institution fait partie des ancêtres des structures sociales actuelles. On peut y observer donc l'organisation quotidienne de la communauté : les repas, les horaires de prières, de soin, de travaux manuels... Notre-Dame à la Rose témoigne également de la laïcisation progressive des hôpitaux et des aides aux personnes, puisque certains bâtiments d'époque ont été aménagés afin de faire partie du domaine public aujourd'hui.

Depuis sa fondation, l'ancien couvent bénéficie de nombreuses donations et accumule un patrimoine, artistique, religieux et médical, de près de 15.000 objets. Pots, flaçons, pilons, armoires à pharmacies... C'est grâce à ces objets et collections que l'hôpital est aujourd'hui un témoin des conceptions médicales de l'époque, où évoluent la manière d'envisager le corps, la maladie ou encore les soins à prodiguer aux malades. Ces habitudes sont marquées, encore aujourd'hui, dans la structure du bâtiment ou dans les collections pharmaceutiques.