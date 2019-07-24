Hainaut Matin

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Place ce mercredi à une réunion où les trotteurs s'affronteront en fin de journée à l'Hippodrome de Wallonie

9 courses de trot Départ de la 1ère à 18h30

1ère course

18.30

1) PR. EUROTIERCE -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO

DINO DU VARLET (D4)

DREAM MADRIK (DA)

ALADIN BLEU

EXCALIBUR DE TORCY (DA)

CHERIE D'AMAY

ENZO MERITE

ALEXIS BLEU

DIVINE DE JANA

CAMELEON (fr)

10 DUXELLE

11 DENVER MADRIK

12 DAIQUIRI WOOD

13

14 FORBAN DES RACQUES

15

16 COMME IL FAUT (DA)

 

2ème course

19.00

2) PR. DON PAPA JULEP -PREMIUM - 2850M- INTER. - TRIO

DECOSTER VALLEE

ALEZAN DE FONTAINE

VALENTINO STRIX

RIVIERA AS

VIVO PER LEI

DESIREE

CYRIEL D'ATOM

UN CHER AMI (D4)

UPPERCUT ORANGE

10 USTINOF DU VIVIER (DA)

 

3ème course

19.30

3) PR. MOJITO -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO

ESPERITO DUEM

ENDEAVOUR DOPE

ELDONZO GREY (DA)

EOLE DE MAHEY

ETOILE D'OCCAGNES (DP)

DIDOU DU BESSON (D4)

ESTORIL PEJI

EXOTIC

ETOILE D'YLEA

10 EXPRESS DE LARRE

11 ESPOIR D'OCCAGNES (DP)

12 FLY AWAY

13 EXTRA DE LA LOGE

14 EROS WILLIAM

15 DEDIER (DA)

16 ELIXIR DU LAYON (DA)

 

4ème course

20.00

4) PR. DARBY 3 ANS (M & G) -PREMIUM - 2300M

GITANE D'ERPION

MISTER VALENTINE

MAGIC DE MORGANE

MONA VRIJTHOUT

MARCUS RAPIDE DHM

MAYA TURBO

GALINA DE LAHAYE

MYSTIC MOM

MAGOTS DES RABOTS

 

5ème course

20.10

5) PR. ECURIE OLIVIER BIZOUX -MINITROTTERS  1100M

EDUARD (1.25)

LOVEMIENTJE

MAJESTY (1.32)

MARKATTA

SABY'S ALLAN CROSS (

ANGDALAS ROCKY (1.35

TOMMY GUN

8 GALATEO

SHAGGY

 

6ème course

20.30

6) PR. DARBY 3 ANS (M & G)  - 2300M- 

MYA DU CALVAIRE

MILF VRIJTHOUT

MOUNAC LOLAS

MINNIE DI BIANCA

MEREL HOLLANDIA

MAMAORA VRIJTHOUT 

MELTING POT

MUNGIA D'IRATY

 

7ème course

21.00

7) PR. DARBY 3 ANS  - 2300M

MISS MONEYPENNY

MILES OF SMILES

MYSTERIOUS MOM

MATEO DE REVE

MY LOVE ZEN

MALIKA VRIJTHOUT

GRAXO

MYSE D'ERPION

GOZANO LAMBA

 

8ème course

21.30

8) PR. DAIQUIRI - 2850M

JUST MY LOVE (D4)

KITOU DES RABOTS

LA BELLE JP

WARHORSE HAZELAAR

EXACT D'OCCAGNES (DA)

JOTELLO VRIJTHOUT

FRANCE AWAGNE

ECLAIR DES ELFS

10 ESPOIR MARY JANES (D4)

11

 

9ème course

22.00

9) PR. PINA COLADA - 3.000 

ERMINE DU RYS

FORGELINE (D4)

EVEIL DES SENS

EPOPEE DES LANDES

TECHAR (D4)

DELSON DU MOULIN

ICARIA CLASSIC

COCO BONGO (D4)

HONORE D'INVERNE

10 ALI THE BEST

 

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be

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