Place ce mercredi à une réunion où les trotteurs s'affronteront en fin de journée à l'Hippodrome de Wallonie

9 courses de trot Départ de la 1ère à 18h30
1ère course
18.30
1) PR. EUROTIERCE -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO
1 DINO DU VARLET (D4)
2 DREAM MADRIK (DA)
3 ALADIN BLEU
4 EXCALIBUR DE TORCY (DA)
5 CHERIE D'AMAY
6 ENZO MERITE
7 ALEXIS BLEU
8 DIVINE DE JANA
9 CAMELEON (fr)
10 DUXELLE
11 DENVER MADRIK
12 DAIQUIRI WOOD
13
14 FORBAN DES RACQUES
15
16 COMME IL FAUT (DA)
2ème course
19.00
2) PR. DON PAPA JULEP -PREMIUM - 2850M- INTER. - TRIO
1 DECOSTER VALLEE
2 ALEZAN DE FONTAINE
3 VALENTINO STRIX
4 RIVIERA AS
5 VIVO PER LEI
6 DESIREE
7 CYRIEL D'ATOM
8 UN CHER AMI (D4)
9 UPPERCUT ORANGE
10 USTINOF DU VIVIER (DA)
3ème course
19.30
3) PR. MOJITO -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO
1 ESPERITO DUEM
2 ENDEAVOUR DOPE
3 ELDONZO GREY (DA)
4 EOLE DE MAHEY
5 ETOILE D'OCCAGNES (DP)
6 DIDOU DU BESSON (D4)
7 ESTORIL PEJI
8 EXOTIC
9 ETOILE D'YLEA
10 EXPRESS DE LARRE
11 ESPOIR D'OCCAGNES (DP)
12 FLY AWAY
13 EXTRA DE LA LOGE
14 EROS WILLIAM
15 DEDIER (DA)
16 ELIXIR DU LAYON (DA)
4ème course
20.00
4) PR. DARBY 3 ANS (M & G) -PREMIUM - 2300M
1 GITANE D'ERPION
2 MISTER VALENTINE
3 MAGIC DE MORGANE
4 MONA VRIJTHOUT
5 MARCUS RAPIDE DHM
6 MAYA TURBO
7 GALINA DE LAHAYE
8 MYSTIC MOM
9 MAGOTS DES RABOTS
5ème course
20.10
5) PR. ECURIE OLIVIER BIZOUX -MINITROTTERS 1100M
1 EDUARD (1.25)
2 LOVEMIENTJE
3 MAJESTY (1.32)
4 MARKATTA
5 SABY'S ALLAN CROSS (
6 ANGDALAS ROCKY (1.35
7 TOMMY GUN
8 GALATEO
9 SHAGGY
6ème course
20.30
6) PR. DARBY 3 ANS (M & G) - 2300M-
1 MYA DU CALVAIRE
2 MILF VRIJTHOUT
3 MOUNAC LOLAS
4 MINNIE DI BIANCA
5 MEREL HOLLANDIA
6 MAMAORA VRIJTHOUT
7 MELTING POT
8 MUNGIA D'IRATY
7ème course
21.00
7) PR. DARBY 3 ANS - 2300M
1 MISS MONEYPENNY
2 MILES OF SMILES
3 MYSTERIOUS MOM
4 MATEO DE REVE
5 MY LOVE ZEN
6 MALIKA VRIJTHOUT
7 GRAXO
8 MYSE D'ERPION
9 GOZANO LAMBA
8ème course
21.30
8) PR. DAIQUIRI - 2850M
1 JUST MY LOVE (D4)
2 KITOU DES RABOTS
4 LA BELLE JP
5 WARHORSE HAZELAAR
6 EXACT D'OCCAGNES (DA)
7 JOTELLO VRIJTHOUT
8 FRANCE AWAGNE
9 ECLAIR DES ELFS
10 ESPOIR MARY JANES (D4)
11
9ème course
22.00
9) PR. PINA COLADA - 3.000
1 ERMINE DU RYS
2 FORGELINE (D4)
3 EVEIL DES SENS
4 EPOPEE DES LANDES
5 TECHAR (D4)
6 DELSON DU MOULIN
7 ICARIA CLASSIC
8 COCO BONGO (D4)
9 HONORE D'INVERNE
10 ALI THE BEST
Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be