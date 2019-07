Place ce mercredi à une réunion où les trotteurs s'affronteront en fin de journée à l'Hippodrome de Wallonie

Place ce mercredi à une réunion où les trotteurs s'affronteront en fin de journée à... 9 courses de trot Départ de la1ère à 18h30 1ère course 18.30 1) PR. EUROTIERCE -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO 1 DINO DU VARLET (D4) 2 DREAM MADRIK (DA) 3 ALADIN BLEU 4 EXCALIBUR DE TORCY (DA) 5 CHERIE D'AMAY 6 ENZO MERITE 7 ALEXIS BLEU 8 DIVINE DE JANA 9 CAMELEON (fr) 10 DUXELLE 11 DENVER MADRIK 12 DAIQUIRI WOOD 13 14 FORBAN DES RACQUES 15 16 COMME IL FAUT (DA) 2ème course 19.00 2) PR. DON PAPA JULEP -PREMIUM - 2850M- INTER. - TRIO 1 DECOSTER VALLEE 2 ALEZAN DE FONTAINE 3 VALENTINO STRIX 4 RIVIERA AS 5 VIVO PER LEI 6 DESIREE 7 CYRIEL D'ATOM 8 UN CHER AMI (D4) 9 UPPERCUT ORANGE 10 USTINOF DU VIVIER (DA) 3ème course 19.30 3) PR. MOJITO -TF -PREMIUM - 2300M- AUTO - TRIO 1 ESPERITO DUEM 2 ENDEAVOUR DOPE 3 ELDONZO GREY (DA) 4 EOLE DE MAHEY 5 ETOILE D'OCCAGNES (DP) 6 DIDOU DU BESSON (D4) 7 ESTORIL PEJI 8 EXOTIC 9 ETOILE D'YLEA 10 EXPRESS DE LARRE 11 ESPOIR D'OCCAGNES (DP) 12 FLY AWAY 13 EXTRA DE LA LOGE 14 EROS WILLIAM 15 DEDIER (DA) 16 ELIXIR DU LAYON (DA) 4ème course 20.00 4) PR. DARBY 3 ANS (M & G) -PREMIUM - 2300M 1 GITANE D'ERPION 2 MISTER VALENTINE 3 MAGIC DE MORGANE 4 MONA VRIJTHOUT 5 MARCUS RAPIDE DHM 6 MAYA TURBO 7 GALINA DE LAHAYE 8 MYSTIC MOM 9 MAGOTS DES RABOTS 5ème course 20.10 5) PR. ECURIE OLIVIER BIZOUX -MINITROTTERS 1100M 1 EDUARD (1.25) 2 LOVEMIENTJE 3 MAJESTY (1.32) 4 MARKATTA 5 SABY'S ALLAN CROSS ( 6 ANGDALAS ROCKY (1.35 7 TOMMY GUN GALATEO 9 SHAGGY 6ème course 20.30 6) PR. DARBY 3 ANS (M & G) - 2300M- 1 MYA DU CALVAIRE 2 MILF VRIJTHOUT 3 MOUNAC LOLAS 4 MINNIE DI BIANCA 5 MEREL HOLLANDIA 6 MAMAORA VRIJTHOUT 7 MELTING POT 8 MUNGIA D'IRATY 7ème course 21.00 7) PR. DARBY 3 ANS - 2300M 1 MISS MONEYPENNY 2 MILES OF SMILES 3 MYSTERIOUS MOM 4 MATEO DE REVE 5 MY LOVE ZEN 6 MALIKA VRIJTHOUT 7 GRAXO 8 MYSE D'ERPION 9 GOZANO LAMBA 8ème course 21.30 8) PR. DAIQUIRI - 2850M 1 JUST MY LOVE (D4) 2 KITOU DES RABOTS 4 LA BELLE JP 5 WARHORSE HAZELAAR 6 EXACT D'OCCAGNES (DA) 7 JOTELLO VRIJTHOUT 8 FRANCE AWAGNE 9 ECLAIR DES ELFS 10 ESPOIR MARY JANES (D4) 11 9ème course 22.00 9) PR. PINA COLADA - 3.000 1 ERMINE DU RYS 2 FORGELINE (D4) 3 EVEIL DES SENS 4 EPOPEE DES LANDES 5 TECHAR (D4) 6 DELSON DU MOULIN 7 ICARIA CLASSIC 8 COCO BONGO (D4) 9 HONORE D'INVERNE 10 ALI THE BEST Plus d'infos sur www.hippodromedewallonie.be