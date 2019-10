Place aux trotteurs avec une réunion de 8 courses à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... 8 COURSES AU TROT Départ de la 1ère à 18h22 Cheval du jour : 105 GIGANT WELL Outsider du jour : 309 EROS DU BIS 1ère course EBBA LOTTA vient de montrer le bout de son nez. BOYFRIEND peut surprendre. LOVE IT EV est en très belle forme. LICKETYCLICK dépend d’un entrainement en grande réussite. GIGANT WELL continue de progresser. GABBYTO et ALEXIS BLEU tenteront une petite place. JR DIESCHOOT nous doit une revanche. INDIEN DE FORESSE court toujours bien. JARRAH BOLETS est D4. HERO STAR peut obtenir une meilleure place que la dernière fois. IRIS BALDWIN est dans le même cas. Pronos : 5-3-8-12-10 2ème course CLOPIN DU BOULAY, BOGDEN, CASANOVA DE RICO et CATSOUS restent sur une victoire. Belle course en vue. COME BACK, CAPELLA DU TRECHON et ANTHRAX DOPE tenteront une petite place. FORTISSIMOKO trouve un super engagement aux gains. DRAISIENNE et DUFFY DRYME complèteront l’entrainement ‘V.D.Hende’ et partiront du 2ème rang derrière l’autostart. Pronos : 5-4-7-6-8 3ème course EGON PITT constitue l’un des favoris de l’épreuve. ESPERITO DUEM est D4 et peut se rapprocher du podium cette fois. DYNAMITE DU CARHOG et ELEGANT FIGHTER restent susceptibles mais sont bien engagés. EXACT D’OCCAGNES cherche sa meilleure forme. ENEAMICO prend des places lorsqu’il reste au trot. CLOVIS NOA a du mal à gagner sa course. DELIT MINEUR retombe actuellement dans ses travers (souvent disqualifié). EROS DU BIS vient de laisser belle impression. FLAGGER est un 4 ans confié à Jos. DIVINE GRAUX reste irrégulière. EPRIS DE FOOT va finir par surprendre. DESKO DU BUQUET détient le meilleur record. ELODIE D’HUSDINE ne doit pas être sous- estimée. Pronos : 1-9-3-4-10 4ème course MAD DIVA peut mieux faire. CRISTAL DES HAYES et PROUD OF MY FACE sont des métronomes. DON QUICHOTE est un bon outsider. TROMBONE ne s’est plus distingué depuis longtemps. EDGAR FLEVO vient de prouver qu’il reste un bon cheval. CEZAR H a 10 ans mais peut se réveiller. BACAN DEGATO est quasiment le plus argenté et le plus rapide du peloton. Pronos : 6-2-3-1-4 5ème course 1750 mètres. JYPSI PRO sera D4 tandis que l’autre ‘Ghekière’ : KYTRA DE YH est revenue en forme. GRACEFUL BOKO est régulière. HANDSOME GUY devrait se distinguer malgré son jeune âge. KATINKA D’HOEVE est dans sa catégorie. MY LOVE ZEN sera associée à G. Sucaet. KYRAL D’ERPION est très constante dans ses bons résultats. Pour JENNIFER GEDE ce sera tout ou rien. Pronos : 4-8-6-3 6ème course Course réservée aux amateurs sur le parcours des 2850 mètres. KIM SPITS a gagné deux de ses 4 dernières courses. JR WALKER E vaut mieux que ne l’indique sa musique. ELYSA SARA peut surprendre. ICAR DE LOOK est au top. AMBER D’ATOM obtient régulièrement une 3ème place. JIMMY M manque de forme récente. ICARUS vient de mieux courir à deux reprises. DANDY FELLOW est impressionnant actuellement. Pronos : 8-4-1-2-5 7ème course Course ouverte. LET’S GO LOCO progresse régulièrement. LOWI DE SPAGNIE luttera encore pour une place. KOULI BALY a du mal à terminer à l’une des deux premières places. LUCKY HOPE semble limité pour l’instant. KOMO DU LOGIS a remporté ses 3 dernières courses. LOTHARINGEN EV est régulier pour les places et sera D4. LOOKATME VRIJTHOUT a sa chance. LORDDU LAUZET n’avait pas mal débuté sa carrière. LOVELY DES VIAUX et KAREL TER PUTTEN sont inconstants. EVITA TRAFO tentera un podium. LOCO SONATA s’est révélé lors de sa dernière sortie. Pronos : 5-1-7-10-6 8ème course On termine avec une course au trot monté. EVEIL DES SENS peut aller loin s’il ne connaît pas de problèmes d’allures. ECLAT devra sans doute assurer son départ. ICARIA CLASSIC est la première concurrente du 2ème poteau et termine régulièrement en tête des battus. DELSON DU MOULIN part de mieux en mieux. COCO BONGO vient de renouer avec la victoire. CRACK DE NEUVILLE peut se révéler dans cette discipline. ALI THE BEST fait toutes ses courses. DANDY DE LA COUR est le plus fortuné de l’épreuve. Pronos : 5-4-6-8-1