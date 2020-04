Pas de visteurs à Pâques : la saison touristique est-elle déjà compromise ? - 08/04/2020 Pas de visiteurs à Pâques : L’année touristique est-elle déjà en danger ? Pas de visiteurs à Pâques, un sérieux manque à gagner pour les attractions et Musées ! Du jamais vu, de l’inimaginable il y a encore quelques semaines : cette année, pour l’ouverture de la saison touristique, confinement oblige, les attractions et musées sont restés fermés ! Avec le beau temps, on imagine le manque à gagner pour le secteur. Pour les parcs animaliers où une grande partie des frais fixes restent les mêmes en haute comme en basse saison, la crise sanitaire pourrait engendrer de lourdes conséquences économiques si les mesures de sécurités drastiques sont maintenues à moyen terme. Les gestionnaires de l’asbl Voies d’Eau du Hainaut prennent le recul adéquat et adoptent la philosophie requise pour traverser cette période inédite, les vacances de printemps étant une période importante dans la saison. La situation n’est pas idéale mais la saison n’est pas perdue pour autant : « Pâques est effectivement un moment important en ce sens que l’on relance l’activité et que tout le monde a envie de sortir, surtout s’il fait beau. On a déjà un pic de fréquentation considérable » nous explique Catherine Berger, administrateur délégué de l’asbl Voies d’Eau du Hainaut. Heureusement, la saison touristique compte d’autres périodes importantes en terme de fréquentation, notamment en mai et en juin pour les voyages scolaires. « A Clairefontaine qui est un centre de délassement, c’est vraiment la période des grandes vacances qui est importante avec la baignade notamment ». L’étalement des fréquentations dans la saison permet aux gestionnaires de l’asbl de garder une certaine sérénité. « Idéalement, ce serait bien de pouvoir ouvrir fin avril mais il faut être réaliste. Et si nous devons reporter l’ouverture pour des questions sanitaires, nous le ferons » complète l’administrateur délégué. Les réservations ont généralement été reportées. Certaines ont été remboursées. L’asbl Voies d’Eau du Hainaut gère les sites des Ascenseurs à Bateaux sur le canal historique du Centre près de La Louvière, le nouvel ascenseur à Strépy Bracquegnies près de La Louvière également, le plan incliné de Ronquières et Clairefontaine. 100 000 visiteurs fréquentent chaque année l’un des sites. Baladez vousvirtuellement ! Sans danger et gratuitement, baladez vous virtuellement en Belgique. Visitez par exemple la Wallonie sur vos écrans avec Wallonie Belgique Tourisme. walloniebelgiquetourisme.be/VisitesVirtuelles La Wallonie Picarde a aussi ouvert son musée virtuel. Le Musée International du Masque et du Carnaval à Binche propose un tour du monde virtuel grâce aux masques.