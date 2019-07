Partons à la visite du Musée International du Masque et du Carnaval à Binche - Hainaut matin -... Certains travaillent, d’autres sont en vacances, d’autres encore sont au carnaval toute l’année, celles et ceux qui travaillent ou visitent le Musée International du Masque et du Carnaval à Binche. On découvre les festivités carnavalesques des quatre coins du monde, on s’y amuse aussi lors des visites Clémences Mathieu, directrice ? Entrée : 8 € ad – eft 3,50 €